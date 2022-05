iCloud Time Machine voor Mac en nieuwe AirPort-routers op komst?

Donderdagochtend dook een dubieus gerucht op in Apple-land. Een Twitter-bericht beweert dat Apple werkt aan iCloud Time Machine én een nieuwe reeks AirPort routers. Een haalbaar idee of totale onzin? We bekijken dat hieronder.

Het gerucht gaat expliciet over een nieuwe vorm van Time Machine voor de Mac, waarin iCloud centraal staat. Daarnaast zou Apple van plan zijn een nieuwe AirPort-familie te introduceren. De schrijver van het Twitterbericht in kwestie heeft een goede staat van dienst als het gaat om tips over toekomstige iPhone-hoesjes en dergelijke. Dat wordt echter minder, als het gaat om het bespreken van hardware.



According to what is reported by my source l on macOS 13 there should be a version of Time Machine (Mac backup system) completely redone, integrated with iCloud Drive. In addition, Apple is expected to introduce new AirPorts in November #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 26, 2022

AirPort (of niet?)

De introductie van de AirPort dateert alweer uit 2013. De door Apple uitgebrachte router had een kenmerkende toren-vorm en de bediening ervan was standaard in macOS geïntegreerd. Later volgen diverse vormen zoals de AirPort Express , de AirPort Extreme en de AirPort Time Capsule. Het gehele project werd echter vier jaar geleden stopgezet. De geruchtenmolens praten al een tijdje over nieuwe AirPort-hardware, al ruim voor die stopzetting. De laatste anderhalf jaar zijn die geruchten echter tot nul afgenomen.

Maar in een aantal geruchten is op 19 mei nieuw leven geblazen. Op die datum diende Apple namelijk een aanvraag in bij de FCC, de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse Agentschap Telecom. In die aanvraag staan details over een apparaat met de naam “A2657”. Uit de omschrijving lijkt het om een soort netwerkadapter te gaan.

We denken echter niet dat het een nieuwe AirPort is. Op WiFi-gebied zou hij namelijk alleen 802.11n ondersteunen en ook NFC bevatten. Zeker dat laatste is erg ongebruikelijk op een router. En met slechts 32 GB aan opslagruimte zal het ook geen nieuwe versie van de AirPort Time Capsule zijn.

Time Machine

Het andere deel van het gerucht gaat over een vernieuwde versie van Time Machine, dat geïntegreerd is in iCloud Drive. Het zou dan wel een radicaal herontwerp moeten zijn, want dit is geheel anders dan hoe zowel iCloud Drive als Time Machine momenteel functioneren.

Bestanden die je verwijdert van één Apple-apparaat, worden ook verwijderd van al je andere apparaten. Een ideale back-up oplossing zou moeten voorkomen dat dergelijke verwijderingen worden gesynchroniseerd. Op je iPhone en iPad kun je gebruikmaken van iCloud Backup. Dat is echter meer een middenweg tussen synchroniseren en back-uppen.

Apple legt de verschillen uit in dit ondersteuningsartikel. Zo worden bij apparaatback-ups gegevens die al elders in iCloud zijn opgeslagen, zoals iCloud Foto’s, Notities en Agenda, niet meegenomen.

Voor- en nadelen van iCloud Time Machine

Vanuit het perspectief van Apple is een eigen back-up oplossing een prima toevoeging: het is een extra middel om klanten in het eigen ecosysteem te houden. Daarnaast past het prima in de visie op draadloze apparaten van het bedrijf. Een ecosysteem-aanbod zou ook positief kunnen zijn voor klanten. Zo’n iCloud Time Machine-dienst zou namelijk ongetwijfeld worden opgenomen in het all-inclusive Apple One-abonnement.

Apple moet de beschikbare opslagruimte voor klanten wel vergroten om hier een levensvatbare dienst van te maken. Tenzij je meerdere Apple ID’s instelt, is de maximale opslagruimte die je kunt kopen 4 TB. Voor een Mac-backup is 10 TB een realistischer grootte. Verder is het helemaal niet duidelijk wat Apple voor zoveel ruimte zou vragen, gezien de huidige prijzen.

Snelheid is een andere factor om rekening mee te houden. Lokale netwerksnelheden zitten gemiddeld op zo’n 125 megabytes per seconde. Een groot percentage gebruikers heeft echter te maken met uploadsnelheden die, met nog geen 5 megabyte per seconde, beduidend lager liggen.

Als Apple de AirPort terugbrengt, zal het waarschijnlijk de belangrijkste backup oplossing voor de Mac blijven, externe schijven buiten beschouwing gelaten. Bestanden overbrengen binnen een lokaal netwerk is veel sneller dan uploaden naar iCloud. Daarnaast zou het downloaden van een internet backup om een volledig gecrashte schijf te herstellen, wel heel erg lang duren.

In dat licht bezien zou iCloud Time Machine misschien kunnen werken samen met de AirPort. Zo’n apparaat met 32 GB zou bijvoorbeeld alleen de meest recente momentopnamen van je Mac-systeem kunnen bevatten. Oudere snapshots zouden in iCloud kunnen worden opgeslagen als lange-termijn-archief.

De WWDC is binnenkort

Apple’s Worldwide Developers Conference staat gepland op 6 juni. 2022. Als de bovenstaande geruchten kloppen – en we zeggen niet dat het waar is, want dan moet heel er nog heel wat gebeuren – is het mogelijk dat iCloud Time Machine tijdens deze keynote wordt aangekondigd. De hardware hoeft, zoals we bij Apple wel vaker gezien hebben, niet persé op hetzelfde moment te komen.

Ongeacht of het gerucht over de iCloud Time Machine waar is of niet, nieuwe AirPort hardware is voor ons (en ik denk ook veel andere gebruikers) van harte welkom!

