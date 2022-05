Home laat je binnengluren in de bijzonderste huizen via Apple TV+

Er komt een nieuw seizoen van Home naar Apple+. Dit keer zit er ook een Nederlands tintje aan de bijzondere huizenshow.

Ken je die verschrikkelijke bordjes die mensen thuis hebben hangen: als Home is where the heart is, of in dit huis…? Brrr, de koude rillingen lopen over je lijf – sorry als we jouw casa bedoelen, maar het kan echt niet. – Die verschrikkelijke Leen Bakker-accessoires kom je in ieder geval niet tegen in de huizen die je ziet in de Apple TV+-serie Home.

Home is terug

Wat hebben Nederland, Ghana, en IJsland gemeen? Ja, het is een gemene vraag om te stellen, maar het antwoord is heel simpel. Ze zitten allemaal in het nieuwe seizoen van Home: de VT-wonen voor professionals en de echte huisnerds voor Apple TV+.

Niets is leuker dan binnen gluren bij de buren. We zitten dan ook met z’n allen te koekeloeren op Funda om de inrichten van anderen af te kraken. Voor de echte ramptoerist is Home helaas niet bedoeld. In het programma zie je een aantal spectaculaire huizen, met even grandioze inrichtingen. Of zoals Apple zegt. “Het is meer dan een plaats waar je woont, het waar het leven zich afspeelt.” Een uitspraak die je binnenkort op een tegeltje in de Ikea kunt kopen.

Dit kun je van de show verwachten

De wat uitgebreidere omschrijving van Apple TV+ is gelukkig wat beter. “Elke aflevering in het tweede seizoen van Home onthult de grensverleggende verbeeldingskracht van visionairs die durfden te dromen en ze over de hele wereld bouwen. Door de unieke verhalen van deze huiseigenaren wordt hun diepe intentie en unieke visie onthuld in de opmerkelijke huizen die ze hebben gecreëerd, wat een onuitwisbare impact heeft op de mensen om hen heen.”

Zo zien we in de trailer al de verschillende huizen voorbijkomen. Er is een prachtig pareltje in New York, maar we zien ook Amsterdam voorbijkomen. Een echt 3 generatiehuis met een bijzonder ontwerp dat geschikt is voor – verrassend – drie generaties.

Het eerste seizoen van Home wist veel indruk te maken. Het leverde Apple TV+ zelfs een Emmy-nominatie op. Op het tweede seizoen hoef je niet lang meer te wachten. Deze start op 17 juni.