Grote zorgen Elon Musk over Twitter lijken waar

Elon Musk is voornemens Twitter over te nemen voor meer dan 40 miljard euro, maar alleen wanneer de details omtrent spamaccount kloppen. Onder spamaccounts vallen ook bots en neppe profielen; in elk geval accounts waar weinig mensen echt achter zitten. Hoeveel spamaccounts zijn er actief op Twitter?

De deal tussen Twitter en Elon Musk gaat door wanneer minder dan vijf procent van de gebruikers op het sociale medium nep is. Onderzoekbedrijf SparkToro probeert antwoord te geven op de vraag om hoeveel accounts het gaat. De eerste resultaten beloven weinig goeds voor de CEO van Tesla en SpaceX.

Gaat de deal aan Elon Musk voorbij?

SparkToro claimt dat – op basis van een test tussen 13 en 15 mei – iets meer dan negentien procent van de Twitter-accounts nep is. Hiervoor keek het bedrijf naar meer dan 44.000 openbare accounts, die een computer willekeurig selecteerde. In totaal zijn er meer dan 130 miljoen accounts op het platform te vinden.

Meer dan negentien procent is ongeveer vier keer zo hoog als de eigen schatting van Twitter. Elon Musk tweette eerder al dat de deal nu on hold staat, totdat Twitter kan bewijzen dat het aantal spamaccounts minder dan vijf procent van de gebruikersbasis is. Zijn aanbod was immers gebaseerd op de informatie die Twitter zelf verstrekte. Als die nu niet accuraat blijkt, dan gaat de deal niet door.

Neppe volgers

SparkToro keek ook eens kritisch naar de volgers van Elon Musk. Wat blijkt: een groot deel daarvan bestaat uit spamaccounts. Waarschijnlijk is meer dan zeventig procent niet authentiek, zo stelt de onderzoeker. Dat is meer dan de mediaan bij menig Twitter-account. Geheel verrassend is dit echter niet.

Grote accounts hebben over het algemeen meer spamaccounts. Daarnaast is het zo Twitter-accounts die vaak in het nieuws komen, veel spamvolgers aantrekken. Tot slot komen dergelijke accounts vaak in de spotlight bij Twitter te staan, waardoor ze eveneens opvallen.