Grote update brengt compleet nieuwe ervaring naar Reddit-app Apollo

Wanneer je als iOS-gebruiker regelmatig Reddit bezoekt, dan ben je wellicht al bekend met een andere app die je hiervoor kunt gebruiken. Het gaat om een app genaamd Apollo, die de ervaring van het grote forum wat opschoont. De nieuwste versie van de app gooit de notificatie-ervaring compleet op de schop.

Zo biedt de Reddit-app Apollo nu zelf in te stellen subreddit watchers aan. Die watchers geven een seintje wanneer er content in één van de subreddits verschijnt waar je mogelijk interesse in hebt. Daarnaast krijg je notificaties wanneer posts trending worden in de subreddits die je reeds volgt op het gigantische platform.

Apollo voor Reddit ontvangt update

Maak je wel eens gebruik van een Remind Me-bot op Reddit? Ook dan zit je prima binnen Apollo. Je kunt namelijk een notificatie inplannen voor een post die je in de toekomst nog eens wil bezoeken. Verder gaan de notificaties van je persoonlijke inbox op de schop en krijg je toegang tot nieuwe notificatiegeluiden.

Gebruikers kunnen bovendien kiezen uit tien nieuwe iconen. De maker van de app voert tot slot veel kleine veranderingen door, waarvan we er nog een paar uitlichten. Die veranderingen moeten ervoor zorgen dat de app beter werkt achter de schermen, maar er zitten ook handige opties tussen voor gebruikers.

Enkele, kleine veranderingen op een rij

Zo moet de app voorkomen dat video’s in het begin soms wat wazig zijn. Ook kun je direct de mediabediening verbergen op het moment dat je een video bekijkt. Daarnaast moeten albums en andere media veel sneller laden binnen de Apollo-app voor Reddit. Al met al aangename veranderingen, dus.

Wil je meer lezen over de veranderingen voor de populaire app? Of ben je benieuwd wat de app allemaal nog meer kan? Bezoek dan eens de subreddit voor Apollo die de maker aangemaakt heeft. Mocht je de app nog niet kennen, dan is dit een mooi moment om ermee kennis te maken.

