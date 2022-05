Natuurlijk werd er tijdens Google I/O 2022 weer gesproken over Apple

Zoals ieder jaar in mei houdt Google zijn eigen conferentie voor ontwikkelaars waar het bedrijf nieuwe producten en ontwikkelingen toont. Eén van de onderwerpen waar het bedrijf het over heeft dit jaar is de opvolger van sms. En ook het feit dat sommige bedrijven de aankomende standaard niet ondersteunen.

Tijdens Google I/O 2022, zoals de conferentie heet, heeft het bedrijf het over Apple zonder Apple daadwerkelijk bij naam te noemen. Sameer Samat, onderdirecteur van de afdeling productmanagement, belicht tijdens de presentatie onder meer de ondersteuning voor RCS. Dat staat voor Rich Communication Services.

Google praat over Apple

De nieuwe standaard kan namelijk rekenen op ondersteuning vanuit veel smartphonefabrikanten die Android gebruiken en telecomproviders. Daarnaast meldt Samat dat zo’n vijfhonderd miljoen Google Berichten-gebruikers inmiddels overstapten en sms dus niet meer gebruiken. Dat is een indrukwekkend aantal.

Vervolgende haalde Samat uit naar andere fabrikanten en besturingssystemen. Tijdens zijn presentatie zei de onderdirecteur namelijk dat hij hoopt dat “alle besturingssystemen ondersteuning voor RCS krijgen”. Zo moeten je berichten “veilig blijven, ongeacht het apparaat dat je gebruikt” op dat moment.

Zelf de presentatie bekijken

Mocht je willen weten wat Google allemaal nog meer zei en presenteerde tijdens de conferentie, dan kun je de bovenstaande video bekijken. Wil je meteen naar het onderdeel van Samat? Dan moet je even vooruit spoelen naar ongeveer twee uur en 28 minuten. Ja, het was gisteravond een lange zit.

RCS moet dus sms gaan opvolgen, in geval in de Verenigde Staten. Middels dit format kunnen gebruikers langere berichten versturen, content in een hoge resolutie delen en reacties op berichten geven. Bovendien zijn de berichten standaard van gebruiker tot gebruiker versleuteld. Dat kunnen gebruikers van een iPhone allemaal ook doen met iMessage — maar dat werkt niet wanneer iemand anders dus Android gebruikt (en we WhatsApp of een andere dienst achterwege laten).

