Google gaat faillissement aanvragen en pakt negatieve primeur

De Russische tak van Google moet faillissement aanvragen, aangezien zakendoen onder het bewind van Putin helaas geen optie meer is. De onderneming in Rusland is goed voor een jaaromzet van iets meer dan twee miljard euro en biedt meer dan honderd banen aan. Echter, werkzaamheden uitvoeren is niet meer mogelijk.

Wat is er aan de hand? Rusland legt beslag op de bankrekening van de Amerikaanse zoekgigant in het land. Daardoor kan Google zijn werknemers en partners niet meer betalen en geen rekeningen betalen. Of dit vergelding is van de Russische staat, is niet bevestigd. Maar het lijkt erop dat dit wel het geval is.

Google vraagt faillissement in Rusland aan

Hoewel Google relatief objectief in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne staat, nam het bedrijf desondanks enkele maatregelen. In maart pauzeerde het bedrijf de advertentieverkoop, waaronder voor Russische YouTube-accounts. Het gaat om accounts die gesteund worden door de overheid; later werden die ook geblokkeerd.

Ook kreeg Google eerder in Rusland een flinke boete opgelegd, van bijna honderd miljoen euro. De zoekgigant wilde namelijk bepaalde content niet verwijderen, die Rusland als illegaal beschouwt. Ook pakte Rusland iets meer dan veertien miljoen euro af toen de gigant de toegang tot de YouTube-accounts niet teruggaf.

Slechts het eerste slachtoffer?

Tot op heden is Google het eerste bedrijf dat faillissement aanvraagt in Rusland, sinds de oorlog op Oekraïne uitbrak. Apple, Meta en Microsoft doen momenteel geen zaken in dat land, maar hebben hun Russische ondernemingen nog geen gedag hoeven zeggen. McDonald’s kondigde afgelopen maandag nog aan te vertrekken uit Putins Rusland.

De regering van Vladimir Putin blokkeert de diensten van Google (nog) niet. Alle gratis diensten, zoals de zoekmachine en Gmail, blijven voor gebruikers beschikbaar. Wel blokkeerde Rusland eerder nog Facebook en Instagram. De situatie kan dus nog veranderen; onduidelijk is of dit gaat gebeuren.