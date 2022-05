Google breekt taalbarrière met imposante feature voor slimme brillen

Google Glass is een product dat het niet redde, maar dat betekent niet dat Google het idee van een bril met Augmented Reality opgeeft. Tijdens de jaarlijkse ontwikkellaarsconferentie gaf de techgigant een voorproefje van een nieuwe AR-bril. De bril is in staat in real-time gesprekken voor de drager te vertalen.

Mocht je de presentatie gemist hebben, geen nood. Niet lang daarna plaatste het bedrijf een korte video op Twitter waarin het concept van de bril aan bod komt. Hoewel we hier nog te maken hebben met een prototype, is het wel de bedoeling dat deze bril op de markt verschijnt. Een nieuwe Google Glass, dus.

Google-bril vertaalt gesprekken

Zo’n tien jaar geleden bracht Google het Glass-product uit. Dit was een slimme bril die allerlei functies in Augmented Reality aanbood. Denk hierbij bijvoorbeeld verschillende navigatiefuncties. Consumenten liepen er destijds echter niet warm voor. Daarom concentreert het bedrijf zich met dit nieuwe product op de zakelijke markt.



Google heet mogelijke veel geleerd van het project, gezien het toch een kleine greep naar de consumentenmarkt doet. Niet met het product an sich, maar met een specifieke functionaliteit. De Augmented Reality-bril zal in staat zijn gesprekken, real-time, te vertalen. Je ziet in de bovenstaande video hoe het bedrijf dat precies voor ogen heeft.

Niets bekend over releasedatum

De Google Glass was een keiharde flop vanwege de zorgen rondom privacy. Consumenten moesten er niet aan denken constant een camera of microfoon op zich gericht te hebben. Hoe Google het met dit nieuwe product aan wil pakken is niet duidelijk, maar wat we wel weten is dat de zorgen rondom privacy niet zijn afgenomen. In tegendeel, zelfs.

Het is daarom nog niet bekend wanneer de vernieuwde Google Glass voor consumenten op de markt verschijnt. Tijdens de presentatie zei Google-CEO Sundar Pichai dat het bedrijf “nog een lange weg te gaan heeft” voordat het product kan uitkomen. “De bril moet iets toevoegen aan de wereld en er niets uit weghalen”, zo luidt de filosofie.

