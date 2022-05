Goedkopere Sonos Sub Mini lekt voor aankondiging al volledig uit

Het lijkt erop dat Sonos daadwerkelijk werkt aan een goedkopere subwoofer, in de vorm van de onaangekondigde Sub Mini. De audiofabrikant zal dit model in de toekomst naast de vrij prijzige Sub gaan aanbieden. De Sub Mini kun je waarschijnlijk onder meer koppelen aan de onlangs gelanceerde en betaalbare Ray-soundbar.

Maanden geleden kwam de Sonos Sub Mini voor het eerst aan het licht. Toen verklapte het bedrijf zelf het bestaan van de subwoofer in zijn eigen app. Sindsdien hebben we er weinig over gehoord, maar verschenen er hier en daar nog wat geruchten. En nu is er een eerste render beschikbaar, met dank aan The Verge.

Dit is de Sonos Sub Mini

The Verge maakte de render op basis van de beschikbare informatie. Sonos omschrijft het product zelf als een “kleine, cilindrische subwoofer”, en het design in de render komt daarmee overeen. Waarschijnlijk werkt de Sub Mini net zoals de grotere Sub, die alleen de lagere tonen voor zijn rekening neemt in de woonkamer.

In het midden van de Sub Mini zit waarschijnlijk een kleine opening. Die opening is eveneens aanwezig op de grotere Sub. Naar verluidt doet het bedrijf dit om twee redenen: voor de functionaliteit en het design. Mogelijk zitten de beschikbare poorten aan beide kanten van de kleine en compacte subwoofer.

Nog een hoop niet bekend

Op moment van schrijven weten we nog steeds een hoop dingen niet. Zo weten we nog niets over de prijs en de releasedatum. Ook is het nog even afwachten welke functies de Sub Mini precies gaat krijgen en in hoeverre je hem kunt koppelen aan bestaande producten. Sonos heeft hier zelf nog niets over naar buiten gebracht.

Onlangs kwam overigens ook in het nieuws dat Sonos-CEO Patrick Spence ervan baalt dat productlanceringen vroegtijdig gelekt worden. Dat kan alleen door personeel gedaan worden. Eerder gebeurde dit al voor de Ray-soundbar en niet veel later kwam de eigen stemassistent al in het nieuws terecht.

