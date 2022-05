Game of Thrones-ster gestrikt voor nieuwe Apple TV+ serie

Game of Thrones is een van de grootste series ooit. Een van de bekendste acteurs uit die reeks gaat nu aan de slag voor Apple TV+.

Game of Thrones was natuurlijk een fantastische serie. Het einde viel echter flink tegen voor veel fans. Gelukkig kunnen zij zich verheugen op de nieuwe spin-off House of The Dragon op HBO Max. Daarin zien we natuurlijk allemaal nieuwe acteurs. De oude sterren zijn allemaal hun eigen pad gegaan. Een daarvan zien we binnenkort op Apple TV+.

Game of Thrones-gezicht op Apple TV+

Apple TV+ heeft Nikolaj Coster-Waldau gestrikt voor de nieuwe serie The Last Thing He Told Me. Wellicht zegt zijn naam jou niet veel, maar hij speelde Jamie Lannister in Game of Thrones. Hij werd ook wel de Kingslayer genoemd omdat hij de mad king een kopje kleiner maakte.

De Game of Thones-ster gaat nu spelen in de show The Last Thing He Told Me. In de serie zien we Hannah, een vrouw die een onverwachte relatie opbouwt met haar zestienjarige stiefdochter. Samen gaan ze op zoek naar de waarheid achter de verdwijning van haar man. Deze wordt weer gespeeld door Coster-Waldau.

Meer grote namen

Overigens is de Game of Thrones-ster niet de enige grote naam in de nieuwe serie op Apple TV+. Hannah wordt gespeeld door Jennifer Garner. Recent zag je haar al in The Adam Project op Netflix. Een andere rol is er voor Angourie Rice. De jonge actrice zagen we al in de laatste Spider-Man-films als Betty Brant.

The Last Thing He Told Me is gebaseerd op een gelijknamig boek van Laura Dave. Veel over de serie is nog onbekend. Zo heeft Apple TV+ er nog geen releasedatum aangehangen. We zullen dus nog even moeten afwachten wat we precies kunnen verwachten. Het is echter wel duidelijk dat ondanks de aanwezigheid van Coster-Waldau het totaal niet op Game of Thrones gaat lijken.