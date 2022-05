Fortnite keert terug op de iPhone (maar wel met een slimme omweg)

Fortnite is nu al enkele maanden niet meer speelbaar op iPhone. Echter, er bestaat nu een slimme omweg waarmee dat wel kan. Ook op je iPad. Je kunt het populaire spel namelijk via de cloud streamen naar een iOS- of iPadOS-apparaat. Je hebt hiervoor Xbox Cloud Gaming nodig en je hoeft er helemaal niets voor te betalen.

Apple en Epic Games voeren strijd over Fortnite en digitale winkels, en de speler is hier voornamelijk de dupe van. Het spel is namelijk niet meer beschikbaar voor iOS en iPadOS. Microsoft komt nu als de redder in nood, aangezien die de game wederom speelbaar maakt op Apples platformen. Hoe werkt dat precies?

Fortnite op iPhone spelen

Eerder was het al mogelijk Fortnite via Nvidia Geforce Now te streamen naar je iPhone. Maar vanaf nu kun je hiervoor ook Xbox Cloud Gaming gebruiken. De game spelen werkt ook nog eens heel simpel. Je gaat namelijk naar deze website binnen Safari, zoekt het spel op en drukt simpelweg op de groene knop voor het spelen.

Je moet dan nog wel even enkele stappen doorlopen, maar die spreken voor zich. Zo geeft Xbox onder meer aan dat je een snelkoppeling op je thuisscherm nodig hebt. Maak die aan en voltooi de stappen. Wanneer je dan op het icoontje tapt, dan opent de dienst zich in een apart Safari-venster. Alsof het een unieke app is.

De eerste keer opstarten

Wanneer je alle stappen doorlopen hebt, dan kun je dus spelen. Start je het spel voor de eerste keer op, houd er dan rekening mee dat het laden wat langer kan duren dan je wellicht gewend bent van Fortnite. Na het laden krijg je de beschikking over een nieuwe startknop. Tap daarop en je belandt in het spel, klaar om te spelen.

Xbox Cloud Gaming is onder meer beschikbaar in Nederland en België, dus in die landen kunnen mensen wederom Fortnite op hun iPhone of iPad spelen. Zorg voor een goede wifi-verbinding en eventueel een controller. Die is niet verplicht, aangezien de game tevens prima speelbaar is met digitale knoppen.

Xbox