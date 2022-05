Derde seizoen For All Mankind voorzien van allereerste trailer

For All Mankind is terug op Apple TV+ voor een derde seizoen. We krijgen alvast een voorproefje door de nieuwe trailer.

For All Mankind is een van de beste series op Apple TV+. De show is een echte ‘what if’-serie. We zien namelijk de ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, maar hierbij bereikt de laatste als eerste de maan. Door middel van zaken die echt zijn gebeurd laten de makers zien wat voor invloed deze hebben op de fictieve ruimterace.

Een nieuw seizoen For All Mankind

De serie kent al twee seizoenen op Apple TV+. In de serie is tussen de twee seizoenen een flinke stap voorwaarts gemaakt. Ook in het nieuwe seizoen lijkt een behoorlijke stap gemaakt te zijn. De serie springt bijna 10 jaar vooruit en we zitten nu in 1995.

In het nieuwe seizoen van For All Mankind zijn alle ogen gericht op Mars. Niet alleen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben hun pijlen in de ruimterace op de rode planeet gericht, maar er komt ook nog een onverwachte derde partij bij. Dat betekent dat er nog meer te bewijzen is en dat er dus nog meer op het spel staat.

Bekende gezichten

De personages die we kennen uit de eerdere seizoenen doen er alles aan om de race naar Mars te winnen. Daarin wordt hun loyaliteit flink op de proef gesteld. Het is als het ware een snelkookpan die op het punt staat om te exploderen.

In het nieuwe seizoen van For All Mankind zien we weer een flink aantal bekende gezichten. Zo hebben onder andere Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour en Sonya Walger weer een rol in het nieuwe seizoen. Er is ook ruimte voor een nieuw personage. Zo speelt Edi Gathegi de rol van Dev Ayesa, een charismatische visionair gericht op de sterren.

Je moet nog wel even wachten op het nieuwe seizoen van For All Mankind. De eerste aflevering is te zien vanaf 10 juni. Daarna komt er elke week een nieuwe episode.- Kun je daarna niet genoeg krijgen? Dan is er goed nieuws, want er lijkt al een vierde seizoen in de maak.