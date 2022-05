Elon Musk wil geld zien van sommige Twitter-gebruikers: ben jij de sjaak?

Twitter is een platform dat gratis toegankelijk is. Maar als het aan Elon Musk ligt, dan komt daar in de toekomst misschien verandering in. Via zijn eigen profiel laat hij weten te overwegen bepaalde gebruikers een “klein bedrag” te laten betalen voor het gebruik. Maar dan moet hij natuurlijk wel eerst nog de eigenaar worden.

Het sociale medium Twitter is en blijft gratis voor de grootste groep gebruikers. Maar commerciële partijen of overheden moeten in de toekomst mogelijk wel betalen voor het gebruik van de dienst. “Een beetje omzet is beter dan geen omzet”, stelt Elon Musk in een bericht na zijn tweet met deze boodschap.

Elon Musk en Twitter

Voordat Elon Musk plannen kan doorvoeren waarmee Twitter voorgoed verandert, moet hij eerst nog de eigenaar van het platform worden. Hij bood meer dan veertig miljard euro voor het bedrijf. Ongeveer de helft van dat bedrag komt uit eigen zak en een ander deel betaalt hij met Tesla-aandelen en leningen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Omdat de techondernemer heel veel geld leent voor deze overname, moet hij bijna een miljard euro aan rente gaan betalen. Dat is ongeveer een twintig tot 25 procent van de jaarlijkse omzet van Twitter. De Tesla-topman moet dus voor omzet gaan zorgen, want anders wordt de schuld er niet snel kleiner op.

De plannen van de nieuwe baas

Mocht de deal daadwerkelijk doorgaan, dan weten we voor een deel wat Musk van plan is met Twitter. Zo wil de topman spambots tegengaan en de algoritmes van het bedrijf openbaar maken. Zo ontstaat er meer transparantie naar ontwikkelaars. Ook wil hij alle mensen op het platform officieel verifiëren.

Daarnaast kwam vorige maand in het nieuws dat Elon Musk tegen banken had gezegd dat hij van plan is geld te verdienen aan de dienst. Dat wil hij onder meer doen door mensen te ontslaan. Daarmee wil hij de maandelijkse kosten beperken. Het is echter niet duidelijk bij wie het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.