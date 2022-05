Elektrische fiets en de iPhone: zo raak je je e-bike nooit kwijt

Een elektrische fiets is een flinke investering, maar wel heerlijk om op te fietsen. Zeker wanneer je het gebruikt als een alternatief op de auto is het een milieubewuste keuze. Met zo’n uitgave wil je natuurlijk niet dat je je e-bike kwijtraakt. Gelukkig zorg je er met je iPhone voor dat je hem altijd terugvindt.

Daarvoor heb je een paar mogelijkheden en is het handig om bij de aanschaf te kijken wat de maker aanbiedt om diefstal te voorkomen. Als we kijken naar het aanbod, dan zijn er eigenlijk drie keuzes te maken om via je iPhone je elektrische fiets in de gaten te houden en hem terug te vinden wanneer hij wordt gestolen.

Vind je elektrische fiets terug via je iPhone

Je elektrische fiets makkelijk terugvinden met je iPhone? Dat is op de volgende manieren mogelijk:

De VanMoof met Apple’s Zoek mijn

De beste keuze om je elektrische fiets via je iPhone terug te krijgen is te vinden bij VanMoof. Zij lieten vorig jaar weten dat hun S3 en X3 gebruik maken van Apple’s Zoek mijn-service. Ook de nieuwe modellen die eind dit jaar verschijnen krijgen die optie. Het fijne daarvan is dat het redelijk precies werkt en je geen andere fysieke producten hoeft te gebruiken. Koppel de e-bike aan je smartphone en vanaf dat moment zie je eigenlijk altijd waar hij is. Het is een mooie toevoeging op de andere functies die VanMoof al biedt op zijn fietsen.

Zo wordt het voor de dief lastig om goed gebruik te maken van de fiets zonder de app die er aan is gekoppeld. En nu weten ze ook dat de kans groot is dat hij redelijk makkelijk teruggevonden kan worden. Op die manier bedenkt hij of zij zich waarschijnlijk wel een tweede keer.

Mokumono biedt optie om Airtag te integreren

Heb je liever een andere elektrische fiets? Dan is het Nederlandse Mokumono wellicht een alternatief. Net als de VanMoof is dit een e-bike die zich vooral richt tot hen die in de stad rondfietsen. Met dit model heb je bij aanschaf de mogelijkheid om een AirTag te integreren in de fiets. Deze accessoire is dan weer te koppelen aan je iPhone en op die manier kun je zien waar hij zich bevindt.

Dit is sowieso ook voor andere fietsen te doen. Als je een beetje creatief bent, dan vind je waarschijnlijk wel een plek om zo’n AirTag in de fiets te stoppen en op die manier altijd te weten waar hij is. Zo zijn er bepaalde modellen die een compartiment hebben waar je je portemonnee tijdens het fiets in bewaart. Zo’n AirTag past daar bijvoorbeeld perfect.

Gebruik specifieke iPhone-apps

Andere modellen maken gebruik van hun eigen apps voor bijvoorbeeld de iPhone. De Cowboy 4 is daar een goed voorbeeld van. Ook dit is een stadsfiets. Hij werkt met een handige app voor navigeren en je tips geeft om door schonere lucht te rijden. Ook heeft hij zijn eigen Find My Bike-service. Via GPS weet je dan altijd waar de e-bike zich bevindt. Ideaal dus als je na een avond stappen niet meer weet waar je hem hebt geparkeerd. Of dus om hem terug te vinden nadat een kwaadwillende er mee vandoor is gegaan.

Dus wanneer je een nieuwe elektrische fiets aanschaft, is het echt even handig om te kijken wat voor mogelijkheden je hebt om hem via je iPhone terug te vinden.