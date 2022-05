Een duur geintje: Dr. Dre verloor 200 miljoen dollar door zijn enthousiasme

Had het niet veel gescheeld of Apple nam Beats niet over. Dr. Dre reageerde namelijk te enthousiast over de deal, wat hem veel geld kostte. Maar het had dus slechter kunnen uitpakken voor de Amerikaanse hiphop-producent. Nu verloor de man ‘slechts’ 200 miljoen dollar, maar ging de deal met Apple tenminste wel door.

Dat blijkt uit nieuwe informatie die in het boek After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul staat. Dat boek is geschreven door Wall Street Journal-redacteur Tripp Mickle. Eerder kwam er al ander nieuws naar voren uit dat boek, dus misschien kunnen we de komende tijd meer verwachten.

De deal met Dr. Dre

De Apple-nieuwssite iMore deelt het nieuwsfragment uit het boek van Mickle. Apple nam Beats in 2014 over voor een bedrag van 3 miljard dollar. Dat gebeurde nadat Jimmy Iovine, vriend van Dr. Dre, heftige onderhandelingen voerde met Apple. Na het sluiten van de deal moest iedereen het nieuws even geheim houden.

Want als dergelijk nieuws lekt, dan kan het zomaar gebeuren dat Apple zich zou terugtrekken. Echter, een dag later ontving Iovine een telefoontje van rapper Puff Daddy, die vertelde over een Facebook-video van Tyrese Gibson. In die video zag de muzikant hoe Dr. Dre de deal vroegtijdig vierde door zichzelf “de eerste miljardair in hiphop te noemen”.

Tim Cook was daarvan op de hoogte

Het nieuws bereikte Apple-CEO Tim Cook ook, die zowel Dr. Dre als Iovine opriep naar het hoofdkantoor te komen. Cook was naar verluidt teleurgesteld over de gang van zaken, maar bleef wel professioneel. Ook stelde hij de partners gerust over de deal: die zou namelijk gewoon nog doorgaan.

Er zat wel een consequentie aan het gedrag van de hiphopartiest. Cook haalde namelijk 200 miljoen dollar van het aankoopbedrag af, waardoor de nettowaarde van Dr. Dre net niet boven de één miljard dollar kwam. Uiteindelijk gebruikte Apple de technologie en diensten van Beats om Apple Music op te zetten — en de rest is geschiedenis.

iMore