DigiD vanaf nu op heel veel meer plekken te gebruiken in Europa

Nederlanders kunnen vanaf nu hun DigiD op heel veel meer plekken in Europa gebruiken. Het inlogmiddel is officieel erkend en dat maakt bepaalde zaken simpelweg iets makkelijker voor jou.

Wie iets moet regelen met een Europese overheidsdienst, of instantie, kan dat vanaf dus ook doen met DigiD.

DigiD meer te gebruiken in Europa

De Nederlandse overheid is er al enige tijd mee bezig, maar lijkt het nu dus voor elkaar te hebben. De app voor DigiD voldoet aan de eisen om eindelijk erkend te worden als officieel Europees inlogmiddel. Op de website van de Europese Unie is een duidelijk overzicht te vinden van instanties waarbij DigiD vanaf nu te gebruiken is. Zo is hij onder andere te gebruiken voor Postorderbedrijven in het Verenigd Koninkrijk of de itsme-app in België.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van DigiD moeten burgers hun rijbewijs, paspoort of ID-kaart eenmalig koppelen aan de app. Voor die laatste is het goed om te weten dat deze minimaal na 13 maart 2021 is uitgegeven.

Het is overigens niet het eerste Nederlandse systeem dat erkend wordt door de Europese Unie. Sinds de zomer van 2019 staat eHerkenning ook al op de lijst. Ondertussen wordt er in Europa ook gewerkt aan een digitaal ID-bewijs voor alle Europeanen. Hoe dat er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet bekend.

