Carpool Karaoke: The Series verschijnt op deze datum op Apple TV+

Carpool Karaoke is natuurlijk een grote hit op social media. Je kunt dit bijzondere fenomeen ook snel weer zien op Apple TV+.

Carpool Karaoke bestaat al flink wat jaren. Wat begon als een onderdeel in The Late Show with James Corden is inmiddels een op zichzelf staand iets. Dat komt natuurlijk vooral omdat de YouTube-filmpjes van de karaoke-sessies viral zijn gegaan. Iedereen heeft vast nog wel in zijn hoofd hoe goed de video met Adele was. Kun je niet genoeg van het karaoken krijgen? Dan kun je binnenkort weer terecht op Apple TV+.

Carpool Karaoke: The series op Apple TV+

Op Apple TV+ kun je al jaren genieten van Carpool Karaoke: The Series. De show is inmiddels toe aan het vijfde seizoen. Ook dit jaar zien we weer verschillende bekendheden die een potje gaan zingen in de auto.

Toch gaat het in de Apple TV+-serie er wat anders aan toe dan de originele versie. In Carpool Karaoke worden twee bekende beroemdheden bij elkaar gezet die vervolgens liedjes gaan zingen. James Corden zelf zien we niet in de auto. Hij is bij het project alleen betrokken als excutive producer.

Natuurlijk ben je benieuwd wie we dan wel in de show zien. In een persbericht heeft Apple al verschillende namen uit de doeken gedaan. Zo zien we onder andere Simu Liu, Jessica Henwick, Murray Barlett, Alexandra Daddario en Sydney Sweeney.

Je ziet het nieuwe seizoen op deze datum

Om het nieuwe seizoen van Carpool Karaoke: The Series wat extra te promoten heeft Apple TV+ ook al een teaser van 1 minuut online gezet. Zo zien we al wat we ongeveer kunnen verwachten. Het belooft er af en toe wat wild aan toe te gaan.

Op het nieuwe seizoen van Carpool Karaoke: The Series hoef je niet lang te wachten. De show start op 27 april op Apple TV+.