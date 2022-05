Software-update voor je beeldscherm: Studio Display krijgt versie 15.5

Apple lanceert deze week een tweede bèta-update voor de Studio Display, het nieuwe scherm dat het bedrijf eerder dit jaar uitbracht. Als lid van het bètaprogramma kun je nu de tweede variant van versie 15.5 binnenhalen en installeren. Het is helaas onduidelijk wat de update precies teweegbrengt voor gebruikers.

De bèta-update voor het gloednieuwe beeldscherm van Apple is een extra onderdeel van de vierde ontwikkelaarsbèta van macOS 12.4. Die softwareversie is eveneens vanaf deze week beschikbaar voor iedereen die meedoet met het testprogramma. Je moet hiervoor wel een ontwikkelaar van apps zijn, natuurlijk.

Studio Display ontvangt update

Aangezien Apple zelf geen releasenotes vrijgeeft voor de update voor de Studio Display, is het dus gissen wat we ervan kunnen verwachten. Het is dan wachten totdat de software-update op de redactie arriveert of totdat iemand anders zijn of haar bevindingen deelt. Meestal doen ontwikkelaars dat wel, bijvoorbeeld via Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Comparing the new beta Studio Display firmware (1st pic) with the beta from last week (2nd pic), picture quality does seem to be still improving – I’m less red and there’s more contrast. (Cropped still frames from videos recorded in QuickTime Player, before and after patch) pic.twitter.com/Fg6gOEdb3k — James Thomson (@jamesthomson) May 3, 2022

Deze keer doet indie-ontwikkelaar, van iOS- en macOS-apps, James Thomson dat. Thomson besloot om de camerakwaliteit te testen tussen de eerste en tweede bèta van softwareversie 15.5 voor de Studio Display. De ontwikkelaar is van mening dat de kwaliteit er langzaam maar zeker toch een beetje op vooruit lijkt te gaan.

Waar is de update precies voor?

In zijn tweet stelt Thomson dat hij minder rood oogt en dat het contrast beter is dan voorheen. Hij laat dat zien door middel van cropped beelden die hij haalde uit een QuickTime-video. Links zie je hoe het er eerst uitzag en rechts zie je het nieuwe resultaat. Het verschil is lastig te zien, maar er lijkt iets veranderd te zijn.

Over het algemeen is het zo dat kleine(re) firmware-updates niet in het teken staan van grote, nieuwe functies. Het zou ons niets verbazen als Apple besluit dergelijke updates te gebruiken voor het oplossen van problemen. De Studio Display heeft zo zijn issues, dus hopelijk pakt het bedrijf die nu aan.

Twitter