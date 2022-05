WWDC 2022: hoe groot is de kans dat realityOS het daglicht ziet?

WWDC staat voornamelijk in het teken van nieuwe software, en WWDC 2022 lijkt zich te gaan focussen op het nieuwe realityOS (of rOS). Dit illustere besturingssysteem van Apple is, naar verluidt, bedoeld voor de aankomende AR/VR-headset van het bedrijf. Gaan we het systeem zien tijdens WWDC?

Het is geen geheim meer dat Apple achter de schermen werkt aan een headset voor augmented en virtual reality. Er verschijnen inmiddels zo veel geruchten over, dat het vreemd zou zijn als dit niet het geval is. De bril heeft een besturingssysteem nodig en volgens de geruchtenmolen wordt dat systeem realityOS genoemd.

RealityOS duikt op in patent

Dat horen we nu al maanden, zonder hard bewijs. Daar is zondag verandering in gekomen, aangezien er toen een patent opdook van realityOS. Het systeem is onder meer bedoeld voor “draagbare computerhardware”. Wie de merknaam liet vastleggen is niet bekend, maar de kans is vrij groot dat dit Apple is.



It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de zogenaamde ‘Foreign Filing Date’ op 8 juni staat, vlak na WWDC 2022. Apple zet die datum wel eens vaker op twee dagen na de conferentie voor ontwikkelaars, dus dat kan bijna geen toeval zijn. Daarnaast leverde Apple de patenten in december 2021 in. Kort daarna dook de naam ‘realityOS’ op in de code van het bedrijf.

WWDC 2022: realityOS in aantocht?

Het bedrijf dat dit patent aanvroeg, is Realityo Systems LLC. Dit is een – voor zover bekend – niet-bestaand bedrijf, dat Apple mogelijk als afleidingsmanoeuvre gebruikt. Ook dat doet Apple wel eens vaker, om te voorkomen dat dergelijke nieuws vroegtijdig lekt. Maar in dat soort gedrag zit op een gegeven moment een patroon en patronen kun je herkennen.

Omdat de genoemde datum in het patent zo dicht op WWDC 2022 zit, leeft nu het idee dat Apple het realityOS tijdens de ontwikkelaarsconferentie aankondigt. De kans is dus heel groot dat we het systeem daar voor het eerst te zien krijgen. De conferentie begint op 6 juni aanstaande; we hoeven dus niet lang meer te wachten.

