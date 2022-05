Er is toch nog hoop voor deze Apple Watch Series 8-functionaliteit

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de Apple Watch Series 8 een specifieke functionaliteit die heel handig kan zijn. Dat laat de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo weten. Apple probeerde deze functie eerst aan de Series 7 toe te voegen, maar inmiddels weten we dat dat dus niet lukte.

De Apple Watch Series 8 krijgt mogelijk een sensor voor lichaamstemperatuur. Je lichaamstemperatuur kan veel vertellen over de staat van je lijf. Als je ziek bent of ergens last van hebt, dan is de kans groot dat je lichaam opwarmt. En soms merk je dat niet echt, waardoor een sensor uitkomst kan bieden voor lichte verschillen.

Apple Watch met speciale sensor

Ming-Chi Kuo gelooft dus dat die sensor naar de Series 8 komt, die in de tweede helft van 2022 moet verschijnen. Dat deelt de analist op Twitter. Het is echter geen gemakkelijke taak voor Apple. Het algoritme werkte namelijk nog niet goed vorig jaar. De vraag is nu of Apple dat dit jaar wél voor elkaar krijgt.



Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Lichaamstemperatuur opmeten is in de basis al behoorlijk lastig. Normaliter kan dat via een thermometer onder de tong. Wanneer je de temperatuur via de huid opneemt, wat de Apple Watch moet doen, dan krijg je te maken met flinke schommelingen. Huidtemperatuur varieert namelijk op basis van tijd, locatie en weer.

Lichaamstemperatuur opmeten via de huid

Het algoritme van de Apple Watch Series 8 moet erin slagen de lichaamstemperatuur af te leiden uit de temperatuur van de huid. Voor zover we weten lukt het de ingenieurs bij Apple niet dat voor elkaar te krijgen. Apple is hier overigens niet de enige in; het lukt Samsung bijvoorbeeld ook niet zo’n sensor toe te voegen aan zijn smartwatch.

Sensoren die aspecten van de gezondheid meten zijn wel belangrijk voor de Apple Watch. En aangezien een nieuw model ook daadwerkelijk nieuwe functies moet kunnen aanbieden, is het – vooral voor Apple – belangrijk dat het algoritme werkt. Over een paar maanden weten we of het Apple daadwerkt lukte.

