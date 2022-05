Apple Watch Series 8 gaat er anders uitzien dan je verwacht

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan krijgt de Apple Watch Series 8 de designaanpassing die mogelijk gepland stond voor de Series 7. Er verschijnen heel veel geruchten over aankomende Apple-producten, dus we vergeven het je als je even niet meer weet over welke designaanpassing het gaat.

Misschien weet je het nog wel. Voordat Apple de Apple Watch Series 7 aankondigde, verscheen er nieuws over het mogelijke design. De zijkanten van het apparaten waren plat en daar waren veel mensen over te spreken. Dat is niet het ontwerp dat we uiteindelijk kregen, maar dat betekent niet dat we de hoop opgeven.

Apple Watch Series 8 krijgt nieuwe ontwerp?

Want zoals het nu lijkt krijgt de Apple Watch Series 8 dat ontwerp mee. Hoe de smartwatch er dan precies uitziet, is niet helemaal duidelijk. Maar mogelijk gaat het meer deze kant op, zoals onder meer Jon Prosser destijds melde. De rondingen zijn wat hoekiger en het design van het slimme horloge is redelijk plat te noemen.



Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022

Het gerucht neemt nu opnieuw vaart, omdat Twitteraar ShrimpApplePro, dat vaker duiten in het zakje doet, het design wederom aan het licht brengt. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Apple dus een grote ontwerpaanpassing op de planning staan. Of dit echt zo is, dat moeten we afwachten — Apple reageert niet op geruchten.

Is de bron te vertrouwen?

Wanneer we geruchten behandelen, dan is de eerste vraag altijd: is de bron te vertrouwen of te controleren? AppleShrimpPro heeft het wel eens bij het juiste eind gehad, maar dat is niet altijd het geval geweest. Houd er dus rekening mee dat de bovenstaande tweet geen garantie voor de toekomst is, ondanks Prossers vermelding.

Het geeft wel stof voor een goed gesprek over het design van de Apple Watch in het algemeen. Hoewel het horloge mettertijd goed doorontwikkeld is en zowel mooi als futuristisch oogt, kan een nieuw ontwerp geen kwaad. Dergelijke beslissingen kunnen bovendien leiden tot extra verkopen, juist omdat het nieuwe design zo opvalt en mensen graag met nieuwe glimmertjes rondlopen.

