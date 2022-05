Wanneer Apple mogelijk nieuwe Pride Edition Watch-bandjes uitbrengt

De Apple Watch beschikt over verwisselbare bandjes, waarmee je een hoop persoonlijkheid en stijl kunt uitstralen vanaf je pols. Het bedrijf uit Cupertino brengt jaarlijks bandjes uit die in het teken staan van Pride. Aangezien de maand juni omgedoopt is tot Pride Month, kunnen we snel nieuwe bandjes verwachten.

Juni is dus Pride Month. Voorheen stond die maand in het teken van homoseksualiteit, maar mettertijd is de betekenis flink verbreed. Ex-president Obama nam daarin het voortouw. Hij veranderde de naam naar LGBT Pride Month, en trok het zo eens stuk breder. Het draait immers om inclusiviteit.

Apple doet mee met Pride Month

De huidige president van de Verenigde Staten, Joe Biden, doopt de naam om tot LGBTQ+, in een poging de tolerantie nog verder te vergroten. Het gaat in het bijzonder om mensen die niet vallen onder de kopjes cisgender of heteroseksueel. In Nederland gebruiken we hier ook wel de term LHBTIQ+ voor, met een extra letter, dus.



New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week. — Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022

Wat heeft dit allemaal met Apple te maken? Nou, rond de Pride Month brengt Apple meestal speciale bandjes uit voor zijn smartwatch. Dat zagen we vorig jaar ook gebeuren. De bandjes staan altijd in het teken van de diversiteit in en van het leven. Een mooie boodschap.

En voor dit jaar?

Voor dit jaar lijkt het erop dat Apple wederom nieuwe bandjes uitbrengt. Dat blijkt uit informatie die Bloomberg-redacteur Mark Gurman in handen heeft. Hij baseert zijn informatie waarschijnlijk op mensen die werken in de retail, aangezien hij het over marketingmateriaal heeft. Dat materiaal moet in de winkels verschijnen.

Het marketingmateriaal voor de nieuwe Apple Watch-bandjes is dus binnen, maar de bandjes zelf laten nog even op zich wachten. Die moeten later deze week arriveren, precies op tijd voor de Pride Month. Het is nog niet bekend hoe de Pride-bandjes van 2022 eruit gaan zien.

