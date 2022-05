Dit zijn de nieuwe Pride Edition bandjes en wijzerplaat voor de Apple Watch

Apple heeft zojuist een aantal nieuwe Pride Edition bandjes aangekondigd voor de Apple Watch. Het Amerikaanse bedrijf viert hiermee de internationale dag tegen homofobie en bereidt zich voor op de Pride-maand.

Eerder vandaag deelden we nog de verwachting van Bloomberg-journalist Mark Gurman, maar Apple schiet de kogel al door de kerk. Tijd voor nieuwe Pride Edition bandjes!

Pride Edtion 2022 voor de Apple Watch

Juni is Pride-maand en Apple is één van de grootste partijen die daar ongelofelijk veel aandacht aan geeft. Zo lanceert het Amerikaanse bedrijf jaarlijks verschillende bandjes voor zijn Apple Watch. Dit jaar doet het bedrijf dat op 17 mei: de internationale dag tegen homofobie.

De collectie is ditmaal uitgebreid met twee verschillende bandjes. Apple lanceert vandaag niet alleen de Pride Edition Sport Loop, maar ook de Pride Edition Nike Sport Loop. Het eerste bandje is wit van keur en heeft een lichte opdruk van alle kleuren van de regenboog. Op de achterkant is ook de tekst Pride te zien. De Pride Edition band van Nike is simpelweg voorzien van de regenboogkleuren. De omlijning van het Apple Watch-bandje is zwart.

Beide modellen zijn voor €49 op de kop te tikken. Ze dienen echter niet als vervanging voor een vorig model. Het Pride Edition gevlochten solobandje voor de Apple Watch is voor €99 aan te schaffen.

Wijzerplaat en Shot on iPhone-campagne

Naast de nieuwe bandjes voor je Apple Watch is er dit keer ook een speciale wijzerplaat te downloaden. Dat doe je in de Watch-app op je iPhone en is geheel kosteloos. Daarbij gaat Apple ook een nieuwe Shot on iPhone-campagne beginnen. Hiermee wil het Amerikaanse bedrijf zich volledig richten op de LGBTQ+ beweging. Het resultaat hiervan zal binnenkort te zien zijn op de Instagram-pagina van Apple.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Apple-accessoires? Check dan ook zeker even deze pagina op onze website.