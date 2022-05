Hoe je zonder iPhone muziek kunt luisteren op je Apple Watch

De Apple Watch en iPhone werken dusdanig goed samen, dat de twee bijna onafscheidelijk zijn. Prettig voor het dagelijkse gebruik, maar niet in alle gevallen even makkelijk. Bijvoorbeeld tijdens een rondje hardlopen.

Op zulke momenten is onafhankelijkheid best wel lekker. Dat jij bijvoorbeeld je iPhone thuis kunt laten, maar toch geniet van muzikale motivatie. De Apple Watch biedt je deze mogelijkheid, al moet je wel even weten hoe je dit precies doet.

Zonder iPhone muziek op je Apple Watch

Sinds watchOS 8, het besturingssysteem dat in het najaar van 2021 verscheen, is het mogelijk om muziek op je Apple Watch te zetten. Afspeellijsten, albums en losse nummers: ze zijn allemaal toe te voegen. Sterker nog: je kunt er zelfs voor kiezen om de muziek geheel automatisch te downloaden. Om je daar een handje bij te helpen zetten leggen we in dit artikel uit hoe je dit allemaal kunt doen.

Voor dit artikel gebruiken we een iPhone 13 Pro, Apple Watch Series 7 en Apple Music.

Afspeellijsten en albums downloaden

Je kunt afspeellijsten en albums downloaden op je Apple Watch. Dat doe je door op je iPhone naar de toegewijde applicatie voor de smartwatch te gaan en de volgende stappen te volgen:

Ga naar het tabje Mijn Watch

Selecteer Muziek

Druk op de optie Voeg muziek toe…

Apple Music wordt nu geopend.

Selecteer de afspeellijst, artiest of het album dat je wilt gebruiken

Druk in de bovenhoek op het plusje

Het is ook mogelijk om te kiezen uit genres, compilaties en componisten.

Alles automatisch op je Apple Watch

Naast het handmatig toevoegen van bepaalde muziek, biedt de Apple Watch ook een andere mogelijkheid. Wie regelmatig Apple Music gebruikt kan er ook voor zorgen dat recent afgespeelde muziek automatisch op de smartwatch verschijnt. Hiervoor volg je de volgende stappen binnen de Watch-app:

Ga naar Mijn Watch

Selecteer Muziek

Zet het schuifje bij Recente muziek aan

Mocht je de laatste tijd niet heel veel beluisterd hebben? Dan zal Apple Music bepaalde aanbevelingen toevoegen.

Controle over de opslagcapaciteit

Goed. Je hebt nu waarschijnlijk een aantal albums, afspeellijsten en artiesten toegevoegd aan je Apple Watch. Prettig natuurlijk, maar je wilt niet dat je smartwatch qua opslagcapaciteit teveel verliest. Daarom is het goed om zo nu en dan even te controleren hoe de zaken ervoor staan. Dat doe je door op de Apple Watch zelf naar Instellingen -> Algemeen -> Opslag te gaan. Daar krijg je een duidelijk overzicht.

Neemt Apple Music teveel ruimte in beslag? Dan is het handig om bepaalde muziek te verwijderen. Ook dit doe je in de Watch-app op je iPhone.

Ga naar Mijn Watch

Selecteer Muziek

Veeg de lijst die je wilt verwijderen naar links

Druk op Verwijder