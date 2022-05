De bijzondere plek waar je Apple Watch mogelijk een camera krijgt

De toekomstige Apple Watch zou zomaar eens over een camera kunnen beschikken. Dat is in ieder geval iets waar Apple afgelopen tijd onderzoek naar gedaan heeft. Dit wordt duidelijk nadat het Amerikaanse bedrijf een nieuw patent toegewezen heeft gekregen.

Waar je zou verwachten dat een dergelijk product met een hole-punch-achtige camera zou werken, is dat niet wat er in het patent naar voren komt. Apple heeft een hele andere plek voor ogen.

Apple Watch met cameralens

Apple heeft een nieuw patent toegewezen gekregen met de naam Watch having a camera. Het patent komt bij ons door middel van Apple Insider onder de aandacht. In het patent is te zien dat de Apple Watch voorzien moet worden van een camerasysteem, dat op een wel opvallende plek gevestigd zit. Waar je een selfiecamera-achtige oplossing zou verwachten, zit de lens in dit specifieke geval in de Digital Crown.

Die locatie is vrij opvallend en ergens ook wel een beetje eng. Een Apple Watch met een lens op die positie leent zich niet voor het nemen van selfies. Ook niet voor het gebruik van eventuele gezichtsherkenning. Het heeft meer iets weg van een geheimzinnige gadget uit een James Bond-film.

Apple richt zich uiteraard altijd op privacy, maar in het patent wordt daar niet over gesproken.

Niet het eerste patent

Waar het patent wel erg opvalt is hij niet uniek. Eerder dook er ook al een patent op waarin gesproken werd over een camerasysteem. In dat specifieke geval keek men naar de mogelijkheid om deze onder het beeldscherm van de Apple Watch te bevestigen. Iets dat niet alleen op het gebied van privacy, maar ook gebruiksgemak makkelijker zou zijn.

De kans dat je Apple Watch over een camera in de Digital Crown beschikt lijkt ons klein te zijn. Toch heeft Apple wel naar die mogelijkheid gekeken en is het patent toegewezen. Wat het daar mee doet zal de tijd ons leren.