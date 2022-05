Apple Watch, Apple TV en HomePod krijgen nieuwe software-update

Naast iOS 15.5 heeft Apple ook software-updates uitgerold voor zijn andere apparaten. De Apple Watch, Apple TV en HomePod zijn ook voorzien.

Om je een goed beeld te geven van wat deze nieuwe versies je precies bieden, zetten we de verbeteringen en toevoegingen voor je op een rij.

Apple Watch voorzien van watchOS 8.6

Waar watchOS 8.6 wel in Nederland beschikbaar is, hebben consumenten er niet heel veel aan. De update brengt voornamelijk functionaliteiten, waar we in ons land al enige tijd toegang toe hebben, naar Mexico. De volgende functionaliteiten verschijnen voor de Apple Watch:

Ondersteuning voor de ECG-app op de Apple Watch Series 4 of later in Mexico

Ondersteuning voor meldingen over een onregelmatig hartritme in Mexico

Om de update te installeren ga je op je gekoppelde iPhone naar de Watch-app -> Mijn Watch -> Algemeen -> Software-update. Je iPhone zoekt naar een nieuwe softwareversie die je, door op Download en installeer te klikken, kunt installeren op je Apple Watch.

HomePod mini krijgt versie 15.5

Naast de Apple Watch krijgt ook de HomePod een nieuwe update. Dat is in Nederland voornamelijk interessant voor consumenten met de “nieuwe” HomePod mini in huis. Wat er precies wijzigt aan de kleine speaker is op dit moment nog niet duidelijk. Het enige wat Apple communiceert is:

“Softwareversie 15.5 bevat ook algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen”

Om de update te installeren ga je op je iPhone naar de Woning-app -> het huisje -> Woninginstellingen -> Software-update. De update staat als het goed is al klaar voor je en wordt, indien je dat hebt ingeschakeld, automatisch geïnstalleerd.

Apple TV draait nu op tvOS 15.5

Net als vaker het geval is brengt tvOS 15.5 geen grote veranderingen met zich mee. In tegenstelling tot de Apple Watch weten we ook bij dit apparaat niet wat er precies anders is. Wat we wel weten is dat de Apple TV doorgaans voorzien wordt van verschillende probleemoplossingen en prestatieverbeteringen.

Wat we wel weten is hoe je de software-update installeert. Hiervoor ga je op je Apple TV naar Instellingen -> Systeem -> Software-update.

Geen Apple Watch, maar wel een iPhone?

Heb je geen Apple Watch, maar wel een iPhone? Dan is het goed om te weten dat er ook een update beschikbaar is voor je smartphone. iOS 15.5 is nu te installeren.

Benieuwd welke functionaliteiten en verbeteringen ermee gepaard gaan? Check dan het bovenstaande artikel!