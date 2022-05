Apple geeft flinke Studio-set weg aan documentairemaker

Cam Blumberg is op dit moment een van de gelukkigste momenten van de hele wereld. Apple verrast de jongen met een groot Studio-pakket.

Apple en gratis zijn twee woorden die niet echt bij elkaar passen. Het bedrijf geeft niet vaak haar producten weg. Toch mag fotograaf en documentairemaker Cameron Blumberg zich een van de weinige gelukkigen noemen. Hij krijgt een Apple Dream Studio make-over.

Apple geeft flink wat producten weg

Apple werkt voor de actie samen met Jared Polin. Hij is eigenaar van het populaire YouTube-kanaal Fro Knows Photo. In zijn nieuwste video verrast hij Blumberg met een behoorlijk pakket aan Apple-spullen.

“Apple heeft contact met me opgenomen voor een Dream Studio Makeover voor een opkomend creatief talent. Iemand die echt kan profiteren van nieuwe computers en het ook echt kan gebruiken. Het was niet makkelijk om iemand te vinden, maar de persoon die we nu hebben past perfect in het plaatje,” vertelt de YouTuber in de video. Apple zocht dan ook een jong persoon met veel talent die al die spullen zelf nooit zou kunnen betalen.

Voor de gek gehouden

Blumberg werd dan ook op een bijzondere manier verrast. Hij werd uitgenodigd voor een tour in de studio van Polin. In plaats van de rondleiding mocht hij keer op keer een nieuw Apple-product in ontvangst nemen. De hele video zie je hieronder.

De producten die Blumberg krijgt van Apple liegen er niet op. Bij de Dream Studio Makeover krijgt de man onder andere een 14-inch MacBook Pro, Mac Studio, Studio Display, iPhone 13 Pro en verschillende accessoires. Kortom, een pakket waar we allemaal jaloers op zijn en waar Blumberg flink mee aan de slag kan.

Als je wil weten wat hij allemaal maakt dan kun je zijn socials in de gaten houden. Hij heeft zowel een foto- als videoaccount op Instagram. Zijn focus lijkt vooral op basketbal, activisme en urban culture te liggen.