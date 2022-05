Apple bezorgt Studio Display binnenkort zijn eigen aparte update

De Studio Display van Apple heeft al sinds zijn lancering last van een frustrerend probleem, dat met een aankomende update eindelijk opgelost wordt. Tenminste, dat is nu de belofte. We hebben het hier over de problemen met de kwaliteit van de webcam, die nou niet bepaald mooie plaatjes schiet of streamt over het internet.

Apple werkt momenteel hard aan een update voor het prijzige beeldscherm. De oplossing komt in de vorm van Studio Display-firmware 15.5, waar al een keer een bèta van verscheen. De Release Candidate van die update is nu beschikbaar. Dat is doorgaans de laatste updateversie die verschijnt voor de openbare update.

Apple pakt probleem Studio Display aan

Eerder bracht Apple al de Release Candidates van iOS 15.5 en macOS 12.4 uit voor betatesters. Dat er nu eenzelfde soort update beschikbaar is voor het beeldscherm, is dus niet vreemd. Het bedrijf laat weten dat de update de camerakwaliteit moet verbeteren. De ruisreductie, het contrast en de framing moeten er op vooruitgaan.

De update komt als geroepen, aangezien veel eigenaren van de Studio Display terecht klagen over de lage kwaliteit van de webcam. Reviewers en normale gebruikers zijn het erover eens dat de kwaliteit soms “verschrikkelijk” te noemen is. Foto’s ogen uitgewassen en missen in sommige situaties behoorlijk wat details.

Betere camerakwaliteit

Uit de eerder gelanceerde bèta’s bleek al dat de camerakwaliteit erop vooruitgegaan was. Gebruikers merken op dat de beelden veel schoner en gedetailleerder ogen dan voorheen. Ook de kleuren en de scherpte gaan erop vooruit. Verwacht echter niet dat Apple wonderen verricht met alleen een software-update.

Want de Apple Studio Display heeft namelijk maar een kleine groothoeksensor, die minder licht doorlaat dan grotere sensoren. Daardoor kan het systeem minder details opvangen dan je zou willen zien. Het is dus deels een hardwareprobleem, maar wellicht biedt de aanstaande update voor iedereen een beetje soelaas.

9to5Mac