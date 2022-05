De indrukwekkende wijze waarop de Mac gebruikt werd voor Star Wars

De vierde dag in mei is er eentje die volledig toegewijd is aan Star Wars. De gigantische filmfranchise wordt op deze dag, onder de naam May the 4th, door fans geëerd. Iets waar Apple met alle liefde aan meedoet.

Het Amerikaanse bedrijf brengt een video uit waarin fans een uniek kijkje achter de schermen krijgen.

Apple viert Star Wars-dag met unieke video

Om Star Wars-dag te vieren komt Apple met een nieuwe editie van Behind the Mac. In deze videoserie krijgen fans te zien welke grote projecten gebruikmaken van de computers van het Amerikaanse bedrijf. In deze speciale editie, die maar liefst bijna zeventien minuten duurt, staan de geluiden van Star Wars centraal.

Skywalker Sound, een dochterbedrijf van LucasFilm, produceert sinds 1975 de geluiden voor Star Wars. Iets waar het voornamelijk leunt op de Mac en alle mogelijkheden die de computer van Apple biedt. In de onderstaande video krijgen we te zien wat daarvoor nodig is en hoe Skywalker Sound een dergelijk proces benadert. Een boeiende video die zelfs interessant is voor mensen die niets met de franchise hebben.

Naast de video is er ook een uitgebreid bericht te vinden in de Newsroom van Apple. Die komt deels overeen met de video, maar biedt nog wel een stukje extra informatie. Zo vergelijkt Apple bijvoorbeeld het opstartgeluid van de Mac met één van de meest iconische geluiden van het witte doek. Het bericht is via deze link te lezen.

Apple Arcade

Ben je fan van Star Wars en kan je niet genoeg krijgen van de franchise? Dan is het goed om te weten dat je op dit moment ook een toffe game kunt spelen op Apple Arcade. Via de gamedienst is het spel Star Wars: Castaway beschikbaar. Het gaat om een speciale LEGO-game die plaatsvindt in de wereld van de grote franchise.

Benieuwd wat het spel je te bieden heeft? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!