Apple voor de rechter gedaagd vanwege AirPods Pro

Apple wordt opnieuw voor de rechter gesleept. Dit keer door ouders die claimen dat de AirPods Pro permanente gehoorschade achterliet bij hun zoon. Dit vond plaats op het moment dat er een Amber Alert afging, die via de oordoppen afgespeeld werd. Dat gebeurde op een te hoog volume, aldus de ouders van het kind.

Het advocatenkantoor dat de zaak aanneemt voor het gezin, Paranjpe Mahadass Ruemke Law Firm, brengt hierover zelf een persbericht naar buiten. Uit dat bericht blijkt dat de zoon in kwestie Netflix aan het kijken was met de AirPods Pro in. Toen er ineens een harde Amber Alert doorheen kwam, schaadde dat zijn gehoor.

Apple opnieuw aangeklaagd

Het was naar verluidt zo heftig, dat de zoon voor de rest van zijn leven een gehoorapparaat nodig heeft, zo meldt Street Insider. Niet alleen Apple moet het nu ontgelden, ook productiepartner Luxshare. Dat blijkt uit documenten van de rechtszaak die online staan; daarin staat dat beide partijen nalatig zijn en het product niet goed ontworpen hebben.

Het gezin, of beter gezegd: de advocaten, stellen zelfs dat er sprake is van fraude. “De producten zijn niet goed getest”, staat in de documenten. “Apple waarschuwt gebruikers niet voor het feit dat de oordoppen ineens heel hard geluid kunnen afspelen. Daarnaast falen de bedrijven in het feit de AirPods degelijk te produceren.”

Heel hard geluid

De zoon had op het moment dat dit naar verluidt gebeurde, één AirPods Pro-oordopje in. Het “oorverdovende geluid” dat ineens naar boven kwam zorgde ervoor dat hij misselijk en onwel werd. Hij ervaarde duizeligheid en tinnitus (een piep in de oor). Hierdoor moet hij dus voor de rest van z’n leven een gehoorapparaat dragen.

Wat had de AirPods-maker kunnen doen? Nou, volgens de advocaten moet Apple ervoor zorgen dat het geluid automatisch verlaagd wordt in dit soort situaties. Ook moet het waarschuwen voor te hoge volumes. Wanneer dit allemaal had gebeurd, dan had de jongen “een normaal leven kunnen leiden”.

