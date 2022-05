Apples Raad van Bestuur heeft AR/VR-headset al gezien (en dat is goed nieuws)

Het lijkt erop dat we binnenkort de AR/VR-headset van Apple te zien krijgen. De Raad van Bestuur kreeg naar verluidt een hands-on-sessie met het nieuwe product. Uiteraard is nog niet bekend wanneer het bedrijf de headset aankondigt. Maar zoals het er nu naar uitzet, hoeft dat niet lang meer te duren.

Eerder had de geruchtenmolen het nog over het idee dat het ontwikkelen van de AR/VR-headset van Apple wat uitdagingen meebracht. Maar nu lijkt het er op dat de ingenieurs de uitdagingen overwonnen hebben. Tenminste, als we de berichtgeving van Bloomberg mogen geloven, die zijn nieuws baseert op anonieme bronnen.

Apple-headset lijkt aanstaande

Die anonieme bronnen melden dat de AR/VR-headset onlangs aan de Raad van Bestuur getoond werd. Ook konden de hoge piefen aan de slag met de hardware. Volgens Bloomberg komt deze groep mensen vier keer paar jaar samen, om onder meer te bekijken hoe het ervoor staat met dit soort projecten van Apple.

Daarnaast lijkt Apple grote stappen gemaakt te hebben voor het besturingssysteem op de headset voor augmented en virtual reality. Dat systeem wordt nu RealityOS, of rOS, genoemd. Omdat de raad er al mee aan de slag kon gaan, leeft het idee nu dat de aankondiging niet lang meer op zich laat wachten.

AR-versies van eigen apps

Naar verluidt ontwikkelde Apple enkele augmented reality-versies van zijn eigen iPhone-apps. Dit is het type software waarmee gebruikers zich in kunnen onderdompelen op het moment dat de headset te koop is. Daarnaast investeert de iPhone-maker tevens in exclusieve apps, die het platform interessant moeten maken.

Uiteraard is het de bedoeling dat er een compleet ecosysteem ontstaat dat de headset meer waarde geeft. Apple werkt onder meer aan apps voor het streamen van content en het houden van vergaderingen. Helaas schrijft Bloomberg niets over een eventuele releasedatum of prijs. Maar uit eerdere berichtgeving blijkt dat we de bril op z’n vroegst eind 2023 kunnen zien, voor een prijskaartje van om en nabij de tweeduizend dollar.

Bloomberg