Apple Pay vanaf nu ook beschikbaar voor klanten van SNS

Nadat de Volksbank vorige week aankondigde dat ASN en RegioBank voorzien zijn, krijgen nu ook klanten van de SNS Bank toegang tot Apple Pay. Dat maakt het moederbedrijf vandaag bekend via een persbericht.

Met de toevoeging van de SNS Bank zijn op dit moment alle grote banken in ons land voorzien van Apple Pay-ondersteuning.

SNS Bank maakt betalen met iPhone makkelijker

Vorige week maakte de Volksbank bekend klanten eindelijk toegang te geven tot Apple Pay. Het betaalmiddel voor op de iPhone en Apple Watch werd toen direct uitgerold voor klanten van ASN en de RegioBank. Destijds werd er ook direct gesproken over de SNS Bank. Het werd duidelijk dat klanten van die bank nog heel even geduld moesten hebben. Inmiddels zijn ook deze consumenten voorzien.

Zoals gezegd zijn, door de nieuwe ondersteuning, alle grote banken in Nederland voorzien van Apple Pay. Klanten van ING, ABN AMRO, Rabobank, Knab en Bunq kunnen gebruikmaken van de dienst. In september vorig jaar meldde de Volksbank al aan de ondersteuning te werken, een jaar eerder was het in onderhandeling met Apple.

Wat is Apple Pay?

Apple Pay is een handige manier om je betaalkaarten te koppelen aan de Wallet-app. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld bij de kassa af te rekenen met je iPhone of je Apple Watch. Het via deze weg ook mogelijk om gemakkelijker op websites te betalen.

In 2019 maakte we in Nederland voor het eerst kennis met de betaalmethode. Destijds was het de ING die als eerste ondersteuning bood aan klanten. In België werd de dienst een jaar eerder al geïntroduceerd. Het was daar direct mogelijk om bij de dochterondernemingen van BNP Paribas Fortis te betalen. Dat zijn Fintro en Hello Bank.

Naast het kopen van spullen voor jezelf, is het ook mogelijk om bepaalde partijen via de dienst van Apple te steunen. Zo kun je sinds eind vorig jaar bijvoorbeeld ook WikiPedia een financieel hart onder de riem steken. Meer weten? Lees het bovenstaande artikel!