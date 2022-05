Apple Pay nu beschikbaar bij ASN en RegioBank, maar waar blijft SNS?

Consumenten hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag is eindelijk de dag. De Volksbank stelt Apple Pay beschikbaar voor klanten van ASN Bank en RegioBank.

De grote vraag is echter waar de ondersteuning voor de SNS Bank blijft. Gelukkig heeft de Volksbank ook daar een antwoord op.

Apple Pay naar ASN en RegioBank

Vanaf vandaag kunnen klanten van de Volksbank gebruikmaken van Apple Pay. Dat wordt duidelijk in een persbericht van de bank. Gebruikers van zowel ASN Bank als RegioBank kunnen direct los met de digitale manier van betalen. Via de Apple Wallet is het mogelijk om betaalkaarten toe te voegen aan je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Deze apparaten zijn vervolgens zowel digitaal als aan de kassa te gebruiken om te betalen.

Het is via de app van je bank mogelijk om de ondersteuning voor Apple Pay te activeren. Vervolgens kun je op je iPhone via Instellingen -> Wallet en Apple Pay een nieuwe kaart toevoegen. Dat doe je door Voeg kaart toe te selecteren onder het kopje Betaalkaarten. Daar krijg je een uitgebreide uitleg van wat je precies moet doen om de kaart te activeren.

Waar blijft SNS?

De SNS Bank is ook onderdeel van De Volksbank-familie, maar krijgt de Apple Pay-ondersteuning nog niet. Dat heeft te maken met het feit dat het moederbedrijf deze gefaseerd uit wil rollen. In het persbericht wordt duidelijk dat ondersteuning voor de SNS Bank binnenkort verschijnt. Wanneer dat precies is wordt dan weer niet duidelijk.

De Volksbank heeft er even over gedaan, maar kan klanten nu dus ook eindelijk het gemak van Apple Pay laten ervaren. In september 2021 werd al bekend dat de partij werkte aan een dergelijke ondersteuning, al wisten we toen nog niet wanneer we het konden verwachten. Vorige maand verschenen in de apps van de drie banken al een verwijzing naar functie. Vanaf nu werkt het dus ook echt.