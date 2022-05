Terug naar Apple Park: ontwikkelaars krijgen uitnodiging WWDC 2022

Vorige maand kondigde Apple officieel WWDC 2022 aan. Dat is de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, die in het teken staat van voornamelijk software-updates. Dit jaar kunnen die ontwikkelaars zich registreren voor een persoonlijk evenement op Apple Park. Het bedrijf verstuurt daar nu de uitnodigingen voor naar de lucky few.

Het zal niemand ontgaan zijn dat persoonlijke evenementen, waar mensen daadwerkelijk samenkomen om elkaar de hand te schudden, lang opgeschort waren. De pandemie is nog niet helemaal voorbij, maar bedrijven durven het ondertussen weer aan dergelijke events te organiseren. Dat zien we nu ook bij Apple met WWDC 2022 gebeuren.

WWDC 2022 op Apple Park

Hoewel heel WWDC 2022 opgenomen en online uitgezonden wordt, krijgen sommige ontwikkelaars toch de kans om bij Apple langs te gaan op Apple Park. Daar kunnen ze plaatsnemen in de zaal waar de jaarlijkse keynote gehouden wordt. Ze zitten dan in dezelfde ruimte als ingenieurs en ontwerpers van de iPhone-maker.



De uitnodigingen die Apple daarvoor verstuurt, gaan nu de deur uit. Je krijgt niet zomaar een uitnodiging, want je moest je daarvoor nog wel even aanmelden als ontwikkelaar. Dat moest je doen via de Apple Developer-website. Omdat de pandemie dus nog niet volledig afgelopen is, gelden er nog wel enkele beperkingen.

Met minder mensen samenkomen

Zo is het zo dat minder mensen welkom zijn in de zaal. Daarom zorgde Apple ervoor dat het registeren en bijwonen van die evenement tijdens WWDC 2022 gratis is. Aanmelden kon overigens tussen 9 en 11 mei jongstleden. Inmiddels is de selectie ontwikkelaars gemaakt, “op basis van een willekeurig proces”, aldus het bedrijf.

Mocht je uitgenodigd zijn voor het event, dan moet je je aan de regels houden die Apple opstelt. Het gaat met name om regels ten aanzien van jouw gezondheid en de gezondheid van de mensen om je heen. Zo moet je onder meer een negatieve coronatest hebben, die niet ouder is dan drie dagen. Het dragen van een mondneusmasker is optioneel; maar dat kan nog veranderen wanneer de lokale overheid wat anders besluit.

