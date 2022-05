Apple test nieuwe manier voor betalen met iPhone

Als het aan Apple ligt, komt Tap to Pay naar de iPhone. Het bedrijf test de nieuwe manier van betalen op een bijzondere locatie: Apple Park.

Tap to Pay moet het nieuwe kunstje worden van de iPhone. Hierdoor is het mogelijk om een contactloze betaling te doen zonder dat daarvoor andere hardware nodig is. Het gaat via de ene iPhone naar de andere door ze bij elkaar in de buurt houden. Het bedrijf test het nu al in haar eigen Apple Park.

Tap to Pay op de iPhone

De bedoeling is dat de functie later dit jaar in de Verenigde Staten wordt uitgerold. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat we deze functie op den duur in Europa kunnen verwachten. Door de nieuwe manier van betalen hebben winkeleigenaren geen andere hardware zoals pinautomaat nodig. Klanten kunnen door middel van hun pinpas of hun gadget met NFC-chip betalen door deze bij de iPhone van de winkelier te houden. Dat gaat door middel van speciaal ondersteunde iOS-app.

Apple test de functie op dit moment op Apple Park en dan om precies te zijn het Visitor Center. De Apple Store daar werkt al met de techniek. We zien precies hoe het werkt door een video die op Twitter is verschenen.

Winkeliers hoeven niet de nieuwste telefoon te hebben om betalingen te kunnen te ontvangen. Hiervoor is een iPhone XS of nieuwer nodig. Nu hebben ondernemers nog extra hardware nodig die ze moeten aansluiten op hun telefoon zoals een speciale reader. Deze stoppen ze via een Lightning kabel in de iPhone.



The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Apple werkt samen met Adyen

Toen Apple de functie voor het eerst introduceerde had het alleen Stripe als partner. Nu heeft het er nog een gevonden en die komt uit ons land. Zo werkt het nu ook samen met Adyen. Het Nederlandse bedrijf gaat samenwerken met zakelijke klanten en handelsplatforms. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik gaan maken van Tap to Pay.

De grote vraag is natuurlijk wanneer we Tap to Pay kunnen verwachten. Toch lijkt een release niet heel ver weg te zijn, aangezien Adyen is binnengehaald. Desondanks heeft Apple nog geen releasedatum gegeven