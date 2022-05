Vijf heerlijke Moederdag cadeau’s die je (volgens Apple) kunt kopen

Moederdag staat weer voor de deur. Tijd om de schepper van je leven eens lekker in het zonnetje te zetten. Niet met een simpel bosje bloemen of een stuk chocolade, maar met een fantastisch mooi cadeau van Apple.

Uiteraard zijn we daar zelf groot fan van, maar ook Apple vindt het een verdomd goede tip. Het bedrijf heeft een handig overzicht naar buiten gebracht met prachtige cadeautjes die je aan je moeder kunt geven. Al maakt het bedrijf het in sommige gevallen wel erg bont.

Vijf prachtige Apple-cadeau’s voor Moederdag

Ja, ik hou ontzettend veel van mijn moeder. De vrouw heeft me het leven gegeven, dus hoe kan ik ook anders? Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik een iPhone 13, iPad Air of AirPods Max als cadeautje toch wel iets teveel van het goede vind. Apple denkt daar, in zijn jaarlijkse gids voor Moederdag, echter toch iets anders over.

Gelukkig zijn er ook nog de volgende vijf dingen die jij je moeder cadeau kunt doen:

#1 (Geweven) Sportbandje

Heeft je moeder een Apple Watch? Dan is het misschien wel een goed idee om haar een sportbandje cadeau te doen. Deze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en kunnen de uitstraling van de smartwatch op leuke wijze veranderen. Je tikt bij Apple zowel een bandje van siliconen als een geweven variant voor €49 op de kop! Je kunt ze beiden direct ophalen in de Apple Store of morgen laten bezorgen. Mits je voor 17:00 uur de bestelling hebt gedaan.

#2 Telefoonhoesje van Apple

Heeft je moeder de nieuwe iPhone 13? Dan raadt Apple je ook een siliconenhoesje met MagSafe-ondersteuning aan voor Moederdag. Deze is in twaalf verschillende kleuren beschikbaar, beschermt je smartphone goed tegen schade en kost je €55. Je kunt het hoesje direct ophalen in de Apple Store of morgen bij je thuis laten bezorgen.

#3 HomePod mini

Geen behoefte om honderden euro’s uit te geven, maar wil jij je moeder wel een indrukwekkend mooi cadeau geven? Dan is de nieuwe Homepod mini, volgens Apple, zeker een aanrader. De kleine speaker is sinds kort ook te koop in ons land. Hij is voorzien van Siri-ondersteuning, werkt fantastisch samen met je iPhone en heeft relatief gezien een uitstekende geluidskwaliteit. Kosten: €109.

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van de HomePod mini? Check dan onze review via de bovenstaande link.

#4 Apple AirTag

Ben jij altijd je sleutels kwijt en heb je die wonderschone eigenschap van je moeder geërfd? Dan is het helemaal geen gek idee om een Apple AirTag cadeau te doen. De handige gadget maakt verbinding met het Zoek Mijn-netwerk, waardoor je hem altijd makkelijk terug kunt vinden. Navigeer via je iPhone of laat de tracker een geluidje afspelen. Het is allemaal mogelijk voor de tag die je €35 kost.

#5 Smart Folio voor iPad Air

Maakt je moeder volop gebruik van haar iPad Air, maar heeft ze nog geen hoesje? Dan is de keuze voor Moederdag al snel gemaakt. Apple raadt consumenten de aanschaf van de Smart Folio van harte aan. Er zijn acht verschillende kleuren waar je uit kunt kiezen voor het hoesje dat je €89 kost.