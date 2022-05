Waarom Apple waarschijnlijk miljarden aan de EU moet betalen

De kans is vandaag een stuk groter geworden dat Apple miljarden euro’s aan de Europese Unie moet betalen. Volgens de Europese Commissie maakt het bedrijf zich schuldig aan machtsmisbruik.

Het is een beschuldiging die Apple al vaker aan de broek heeft gehad, maar vandaag is de situatie toch anders dan voorheen. De Europese Commissie verdenkt het bedrijf nu officieel en start een uitgebreid onderzoek.

Miljardenboete hangt Apple boven het hoofd

Door de zogeheten NFC-chip in de iPhone en iPad alleen beschikbaar te stellen voor zichzelf, maakt Apple zich volgens de Europese Commissie schuldig aan machtsmisbruik. Hiermee overtreedt het bedrijf de Europese concurrentieregels. De chip wordt voornamelijk gebruikt voor contactloos betalen. Iets waarmee Apple spelers als PayPal en banken buitenspel zet, aldus de Europese Commissie.

Zoals gezegd wordt er nu nader onderzoek gedaan naar de gehele situatie. Mocht deze daadwerkelijk uitwijzen wat de Europese Commissie al denkt, kan Apple de portemonnee trekken. Het Amerikaanse bedrijf moet in dit geval maximaal 10% van zijn jaaromzet aftikken aan de EU. Een bedrag dat, in het geval van een van de waardevolste bedrijven ter wereld, in de miljarden kan lopen.

Dat is uiteraard een beknopte versie van wat de Europese Commissie vandaag naar buiten heeft gebracht. Wil je tot in de details weten wat Apple verkeerd doet? Je leest de volledige verklaring via deze link.

USB-C en de App Store

Het is zeker niet de eerste keert dat Apple te maken krijgt met dergelijke verdenkingen. Het Amerikaanse bedrijf wordt er al tijden van beschuldigd door de App Store gesloten te houden en ontwikkelaars een deel van de omzet te laten betalen. Vervolgens is er ook nog de situatie met de oplader voor iPhones. Apple maakt al jaren gebruik van de Lightning-port, maar ook dat ziet de EU niet meer zitten.

Benieuwd naar dat hele verhaal? Je leest het via de bovenstaande link.