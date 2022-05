Hoe Apple door een nieuwe regel zijn machine learning-topman verliest

Ian Goodfellow, bij Apple verantwoordelijk voor machine learning, verlaat na vier jaar zijn positie bij de iPhone-maker. Hiervoor werkte de expert op het gebied van kunstmatige intelligentie bij Google. Machine learning is een onderdeel van AI waardoor apps accurater uitkomsten kunnen voorspellen zonder daarvoor expliciet geprogrammeerd te zijn.

Dat Goodfellow het bedrijf verlaat, blijkt uit een tweet van techjournalist Zoë Shiffer, werkzaam bij technologiewebsite The Verge. Naar verluidt bracht de machine learning-expert zijn nieuws naar buiten via een interne e-mail. Zijn vertrek heeft iets te maken met het beleid aangaande terugkeren naar kantoor na de coronaperiode.

Apple verliest machine learning-expert

Apple wil namelijk dat werknemers weer terugkomen naar het kantoor. Sinds 11 april is iedere werknemer verplicht om tenminste één dag aanwezig te zijn. En sinds 2 mei is dat aantal dagen verhoogd naar minstens twee dagen per week. Vanaf 23 mei moeten dezelfde mensen tenminste drie dagen in de week op kantoor verschijnen.



Ian Goodfellow, Apple’s director of machine learning, is leaving the company due to its return to work policy. In a note to staff, he said “I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team.” He was likely the company’s most cited ML expert. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) May 7, 2022

Goodfellow laat in zijn mail weten dat hij graag had gezien dat Apple hier flexibeler mee om had gegaan. “Ik geloof er sterk in dat meer flexibiliteit een beter beleid was geweest voor mijn team”, zo schrijf de expert. Het nieuwe werkbeleid was de druppel voor Goodfellow, waardoor hij besloot het bedrijf te verlaten.

Niet de enige

Meerdere werknemers klagen over het nieuwe kantoorbeleid van Apple. Ze vinden het onprettig om tenminste drie dagen in de week naar kantoor te moeten komen vanaf het einde van de maand. Of dit nu gaat leiden tot een leegloop bij de iPhone-maker, lijkt onwaarschijnlijk. Maar Goodfellow geeft wel een duidelijk signaal af.

Hoewel het aan het begin van de pandemie nog even wennen was om thuis te werken, merken veel mensen inmiddels toch wel dat het een uitkomst kan zijn. Werk en gezin zijn in veel gevallen gemakkelijker te combineren. Bovendien ontstaat er veel vrijheid voor de invulling van je dag; daar nemen mensen nu met moeite afscheid van.

