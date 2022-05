Apple iPod: iconische muziekspeler komt officieel ten einde

Het is het einde van een tijdperk. Apple trekt officieel de stekker uit de productie van de iPod. Destijds hielp deze populaire muziekspeler Apple overeind. Ook versterkte het apparaat de positie van het bedrijf in de muziekindustrie. De laatste versie die Apple uitbracht was de Touch uit 2019.

Die iPod Touch is beschikbaar “zolang de voorraad strekt”, aldus het bedrijf uit Cupertino. De muziekspeler verscheen in 2001 op de markt en werd destijds gezien als de moderne Walkman. Sindsdien maakte het apparaat furore over heel de wereld; er waren weinig mensen die niet van dit handige apparaatje gehoord hadden.

iPod moet het onderspit delven

Dat de iPod nu het onderspit moet delven, is geen vreemd gegeven. De manier waarop consumenten muziek ervaren is flink veranderd in de afgelopen twintig jaar. De groep mensen die nog een aparte muziekspeler meeneemt onderweg, is flink geslonken. Veel mensen leunen daarvoor tegenwoordig gewoon op hun smartphone.

Toen de iPod in 2001 op de markt verscheen, was het een flinke verschijning. Met 5 GB aan interne opslagruimte aan boord, had je immers genoeg voor ongeveer duizend liedjes. Inmiddels streamt het gros van muziekliefhebbers zijn muziek, waardoor veel GB’s aan ruimte voor liedjes in veel gevallen onnodig is.

Door de jaren heen

Sinds de introductie van de eerste iPod veranderde Apple veel aan het apparaat. Zo verschenen er nieuwe versies die veel compacter waren. Maar in 2007 bracht het bedrijf de eerste iPhone uit. Eigenlijk een soort muziekspeler waarmee je ook kon bellen. Een jaar later introduceerde Apple ook de App Store.

Daardoor kreeg de iPod niet lang daarna ook toegang tot een digitale winkel voor apps en games. Het duurde niet lang voordat het beeld ontstond dat de muziekspeler eigenlijk een iPhone zonder belfunctie was, waardoor het beeld dus omdraaide. Tekenen aan de wand, maar ondanks dat hield de iPod lang stand.

Apple