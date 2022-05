Apple verliest met de iPod na 21 jaar de bron van het grote succes

Dinsdag 23 oktober 2001 was de dag dat Apple de wereld liet kennismaken met de iPod. “Die andere redding” van Apple die 21 jaar later gezien kan worden als de bron van het grote succes. Een muziekspeler die het Amerikaanse bedrijf de perfecte voorzet gaf voor de introductie van de iPhone.

Het is de week waarin Apple officieel de stekker uit de iPod trekt. De week waarin we na 7504 dagen afscheid nemen van een iconisch product. De perfecte week om terug te blikken naar de bijzondere levensloop van dit gigantische succes.

Een grote stap na de iMac

In een tijd waarin CD-en MP3-spelers de markt domineerden, introduceerde Apple voor het eerst de iPod. “We hebben jullie hier naartoe gelokt met de belofte van een digitaal product dat voor een doorbraak gaat zorgen”, zei Steve Jobs tegenover een ruimte vol met journalisten. “En dat is precies wat we gaan doen.” Het was ook daadwerkelijk precies wat Apple deed.

Lag dat in lijn der verwachting? Nee, zeker niet. Apple Computer werd door de introductie van de iMac gered van ondergang en er waren destijds weinig mensen die hadden verwacht dat Steve Jobs het geintje nog een keer kon flikken. Toch waren deze kritische mensen op die desbetreffende dinsdag getuigen van een memorabel moment. Het moment waarop het product dat werd onthuld waardoor Apple uitgroeide tot een commerciële hit.

De iPod veranderde het spelletje

Was de iPod de eerste MP3-speler die verscheen? Nee, zeker niet. Toch wist Apple met zijn muziekspeler het spelletje compleet te veranderen. CD’s droegen vijftien nummers met zich mee en MP3-spelers soms wel 150. De kleine muziekspeler van Apple paste niet alleen makkelijk in je broekzak, maar ging ook lachend over dat aantal heen. De allereerste iPod had een opslagcapaciteit van 5GB, waardoor consumenten 1000 nummers met zich mee konden dragen. “Het coolste van de iPod is dat je volledige muziekbibliotheek in je broekzak past”, zei Steve Jobs tijdens de introductie.

In eerste instantie was de iPod alleen met Mac-software te gebruiken, maar op aanraden van Apple’s Tony Fadell en journalist Walt Mossberg besloot het bedrijf in juli 2002 toch een Windows-versie te lanceren. Een geweldige beslissing, want vanaf dat moment begon het succesverhaal. De tweede-generatie iPod (inclusief Windows-ondersteuning) werd opgevolgd door een derde-generatie in 2003 en een vierde in 2004. Een strategie waarvan aan alle kanten duidelijk werd dat het plan werkte.

Waar je anno 2022 bijna iedereen met AirPods ziet lopen, liepen mensen in de 00’s massaal rond met een iPod. Het maakte daarbij niet uit of het ging om het eerste model, de mini-variant of de nano: Apple’s muziekspeler was niet meer weg te denken.

iPhone betekende nog niet het einde van de iPod

Toch is de iPod uiteindelijk uit het zicht verdwenen en nemen we deze week afscheid. Veel mensen denken dat de komst van de iPhone in 2007 de grote veroorzaker is, maar dat is niet direct het geval. De komst van de smartphone was namelijk niet direct het einde van de iPod. In tegendeel zelfs.

In september 2007, een paar maanden na de introductie van de iPhone, bracht Apple de iPod touch op de markt. Het was een goedkopere optie op de telefoon van Apple die, voornamelijk jonge, consumenten voorzag. Gewapend met de App Store was het niet alleen meer mogelijk om te genieten van muziek, maar kon er bijvoorbeeld ook volop games gespeeld worden. Het is niet voor niets dat de iPod het na de komst van de iPhone nog vijftien jaar heeft volgehouden.

Het probleem was echter wel dat veel consumenten, in de loop der jaren, de aanwezigheid van de muziekspeler vergaten. Naast de iPhone en de Apple Watch was er voor weinig mensen nog ruimte over voor een iPod. De nano en de shuffle hielden het nog tot halverwege 2017 uit en de meest recente iPod touch dateert uit 2019.

Het einde van een tijdperk

De opkomst van streamingdiensten als Spotify en Apple Music hebben er echter voor gezorgd dat de markt geen ruimte meer had voor een dergelijk apparaat. De laatste generatie touch verkocht slecht en Apple heeft besloot uiteindelijk de stekker eruit te trekken.

Na 21 jaar komt er een einde aan de iPod. Het einde van een tijdperk. Wat hebben we genoten.