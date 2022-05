Apple gaat belangrijk onderdeel van je iPhone sterker maken

Bedrijven als Apple vragen continu patenten aan, om onderzoek en ontwikkelingen veilig te stellen. Daar komt wel eens interessante info uit. Echter, dergelijke patentaanvragen bieden nooit garantie voor de toekomst, maar ze geven wel een kijkje in de keuken. Je ziet waar die bedrijven dan achter de schermen aan denken of zelfs werken.

Apple lijkt nu te werken aan het verbeteren van de water- en drukweerstand voor de iPhone. In het patent staat dat het bedrijf zoekt naar een manier waarop sensoren op het apparaat blijven werken wanneer er dergelijke weerstand is. Krijgt de iPhone in de toekomst een toevoeging in de vorm van een drukmeter?

Voegt Apple drukmeter toe aan iPhone?

Een heel gek idee is het niet. We nemen onze smartphones overal mee naartoe. In de auto, in een vliegtuig, op een boot of op een berg. Ze krijgen te maken met allerlei vormen van weerstand, waardoor er nog wel eens wat kapotgaat. Zo’n drukmeter kan dan waarschuwen wanneer er iets fout dreigt te gaan, bijvoorbeeld.

Apple wil voorkomen dat de iPhone gebukt gaat onder allerlei hoge of lage temperaturen of gebieden met een hoge of lage druk, is een conclusie die je uit dit patent kunt trekken. Waterdichtheid kun je bewerkstelligen door open poorten weg te halen. Dat deed het bedrijf in 2016, waarna veel bedrijven snel volgden.

Oplossingen leveren nieuwe problemen op

Echter, dergelijke oplossingen leveren nieuwe problemen op. Niet iedereen is bereid afscheid te nemen van bepaalde poorten of knoppen. Daarnaast kan een compleet gesloten apparaat veel warmer worden, omdat het z’n hitte niet kwijt kan. Dit zijn problemen die Apple nu probeert te tackelen, voor de toekomst.

De oplossingen die Apple voor ogen heeft, worden beschreven in een epistel van meer dan zevenduizend woorden. Daarin benoemt het bedrijf onder meer een manier waarop water het toestel binnenkomt en verlaat. Maar er gaat ook veel aandacht uit naar de manier waarop de iPhone een drukomvormer kan worden, door bijvoorbeeld een gesloten holte toe te voegen die omgevingsdruk meet. Echte details over het (dagelijkse) gebruik staan helaas niet in het patent.

