‘Apple grijpt voor iPhone 14 en MacBook Air naar bekend recept’

Het lijkt erop dat Apple bepaalde belangrijke veranderingen weglegt voor de latere iPhone- en MacBook-modellen. Zo verscheen er eerder al het gerucht dat de A16-processor slechts een licht aangepaste A15 Bionic is. Analist Ming-Chi Kuo, die Apple op de voet volgt, bevestigt dat gerucht en beweert nog meer te weten.

Ming-Chi Kuo maakt er op Twitter een technisch verhaal van. De fabrieken van productiepartner TSMC krijgen in 2023 toegang tot nieuwe processen voor de fabricage: N3 en N4P. Daardoor moet Apple nu, haast noodgedwongen, gebruikmaken van hetgeen dat momenteel beschikbaar is. Dat is N5P en N4.

Apple moet het met minder doen

Kuo is van mening dat N4 geen grote voordelen biedt ten opzichte van N5P. Dat is het proces waarmee de A15 Bionic-chipset nu gemaakt wordt. Daarom zou Apple voornemens zijn voor de A16-chipset eveneens gebruik te maken van de N5P. De verbeteringen ten aanzien van snelheid en prestaties blijven daardoor beperkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(1/4)

According to TSMC's public announcements & the roadmap (source: https://t.co/EgzC8D1Wys):

1. Significantly better N3 & N4P won't start mass production until 2023.

2. N5P & N4 are the latest technologies Apple can use for 2H22 products.

3. N4 has no advantages vs. N5P. https://t.co/k3OCX5EqjJ pic.twitter.com/kmzQEyxRkN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022

De naam van de A16-processor heeft dan met name een marketingfunctie, omdat die in de basis niet lijkt te verschillen met de A15 Bionic. De aankomende MacBook Air zit in hetzelfde schuitje en hoeft dus niet per se te rekenen op prestatieverbeteringen. Maar Kuo verwacht dat de designveranderingen voor veel mensen reden genoeg zijn er alsnog eentje in huis te halen.

M2 als marketinginstrument

Het kan zijn dat Apple alsnog de M2-naam gaat gebruiken voor de processor in de aankomende MacBook Air. Daarmee kan het bedrijf de verkoop boosten. Maar de kans is groter dat het bedrijf die naam weglegt voor de versie van de processor die er daadwerkelijk op vooruitgaat. Die verschijnt dan mogelijk eind 2023.

Voor nu lijkt het erop dat het aankomende jaar in het teken staat van marginale updates. De iPhone 14-lijn lijkt er niet heel erg op vooruit te gaan, terwijl de MacBook Air het dus voornamelijk moet hebben van zijn designverandering. Apple reageert uiteraard niet op geruchten, dus we moeten nog even afwachten wat hiervan waarheid wordt.

