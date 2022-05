Apple voegt twee iPad-modellen toe aan lijst met vintage-producten

Zodra Apple-producten voor een bepaalde tijd niet meer gedistribueerd worden, verschijnen ze in de lijst met vintage-producten. Een lijst waar maar liefst twee verschillende iPad-modellen aan toegevoegd zijn.

Producten worden vintage op het moment dat Apple minimaal vijf jaar en niet meer dan zeven jaar geleden stopte met de distributie. Het Amerikaanse bedrijf levert tot zeven jaar na lancering nog onderdelen en diensten, maar kan reparatie niet altijd garanderen. Dit is afhankelijk van de beschikbare onderdelen die er op dat moment nog zijn.

Apple zet twee iPad-modellen in vintage-lijst

In oktober 2014 maakte de wereld kennis met de tweede generatie iPad Air. Het was de eerste tablet die voorzien werd van Touch ID. Dankzij de technologie is het mogelijk om een smartphone of tablet te ontgrendelen met je vingerafdruk. Ideaal, maar niet het enige kenmerkende onderdeel van de iPad Air 2. Zo had de tablet een ander beeldscherm, waardoor hij aanzienlijk dunner was dan zijn voorganger.

Een maand na de komst van de tweede generatie Air bracht Apple ook de iPad mini 2 op de markt. Qua ontwerp bijna identiek aan zijn voorganger, maar op gebied van specificaties toch een fijne upgrade. De kleine tablet droeg bijvoorbeeld een Retina-beeldscherm (2048 x 1536) met zich mee. Naast de A7-processor was er ook de M7-coprocessor uit de iPhone 5s te vinden.

Beide iPad-modellen zijn toegevoegd aan de vintage-lijst. Via deze link is hij in z’n geheel te bewonderen.

Verschil tussen vintage en verouderd

Er zijn twee categorieën waar Apple-producten, naar verloop van tijd, in kunnen vallen. Je hebt de lijst met vintage-producten en de lijst met verouderde-producten.

Bij vintage-producten is Apple dus minimaal vijf jaar en niet meer dan zeven jaar geleden gestopt met de distributie. Hardwareservice is nog beschikbaar en dienstverleners kunnen, indien voorradig, nog onderdelen bestellen. Bij verouderde-producten stopt de ondersteuning volledig. Apple stopt alle dienstverlening en providers kunnen ook geen onderdelen meer bestellen.

De iPad Air 2 en mini 2 vallen nu in de categorie vintage-producten. De vierde generatie, derde generatie en standaard iPad behoren tot de verouderde-producten.