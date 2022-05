Hoe Apple, Google en Microsoft een leven zonder wachtwoorden zien

Op 5 mei vieren we in Nederland Bevrijdingsdag, maar wereldwijd vieren mensen en bedrijven, zoals Apple, World Password Day. Dit keer stond de dag voornamelijk in het teken van het elimineren van het wachtwoord. Verschillende bedrijven overwegen verscheidene opties voor die ontwikkeling.

Partijen als Apple, Google en Microsoft zijn het er allemaal over eens dat wachtwoorden moeten verdwijnen. Dat nemen die bedrijven zich nu ook voor, blijkt uit deze samenwerkingsovereenkomst. Dit jaar willen de bedrijven dit bewerkstelligen voor mobiele, desktop- en browserplatformen, zo luidt de aankondiging.

Apple, Google en Microsoft werken samen

Heel concreet betekent dit dat we binnenkort dus inloggen zonder wachtwoord op verschillende systemen. Denk dan aan Android en iOS, maar ook aan Windows en natuurlijk macOS. Daarnaast doen de verschillende browsers ook mee. Chrome, Edge en Safari gaan er ook allemaal aan geloven tegen die tijd.

De smartphone vervult straks een centrale rol voor het inloggen bij accounts en diensten, aldus Google. Een telefoon ontgrendelen (met een pincode of andere methode) is genoeg om bij webdiensten in te loggen. Dat wordt mogelijk gemaakt door een privésleutel (een unieke, cryptografische token) die de telefoon en sites delen.

Inloggen veilig en gemakkelijker maken

Door het inlogproces te verbinden aan een fysiek apparaat, moet het inloggen zelf veiliger en gemakkelijker worden. Dat is althans het idee achter dit systeem. Je hoeft zelf geen wachtwoorden meer te onthouden (of te managen) en hackers en phsishers krijgen het eveneens moeilijker. Die hebben immers toegang nodig tot jouw fysieke smartphone om ergens binnen te kunnen komen.

De basis voor dit systeem is FIDO. Dit systeem gebruikt de basisprincipes van openbare sleutelcryptografie waarmee wachtwoordloos inloggen mogelijk wordt. Ook kun je hiermee tweestapsverificatie realiseren, op een manier waarop dat nu ook al gebeurt. Het idee om het wachtwoord eens en voor altijd de das om te doen bestaat al jaren. Wellicht lukt het deze partijen dit keer echt.

FIDO AllianceGoogle