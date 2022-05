Apple Glass mogelijk in staat brilglazen helemaal zelf schoon te maken

De Apple Glass, de Augmented Reality-bril waar al tijden over gesproken wordt, gaat consumenten meer bieden dan AR alleen. Zo kan het bijvoorbeeld ook een grote frustratie van brildragers voorkomen.

Ondanks het feit dat Apple zelf een microvezel-doekje verkoopt, werkt het Amerikaanse bedrijf aan een oplossing voor vieze brilglazen. Dat wordt duidelijk nadat het een patent toegewezen heeft gekregen.

Apple Glass maakt brilglazen zelf schoon

Particle Control for Head-Mountable Device, dat is de naam van het patent dat Apple toegewezen heeft gekregen. Simpel gezegd heeft het Amerikaanse bedrijf een manier gevonden om brillenglazen automatisch schoon te maken. “The quality of the view provided by the optical module can be dependent on the clarity of the optical pathway between the source of the image and the eye of the user”, is letterlijk in het patent te lezen. Het is een uitgebreide manier om aan te geven dat de glazen van de Apple Glass volledig schoon moeten zijn om goed te kunnen werken.

Gezien dit zou kunnen betekenen dat consumenten de hele dag aan het poetsen zijn, zoekt Apple dus naar oplossingen. In het patent is te zien dat vibratie tot één van die oplossingen hoort. Een probleemdetectie zou de functionaliteit in de Apple Glass kunnen activeren. Het patent laat weten dat ongewenste deeltjes opgevangen kunnen worden, al is het niet helemaal duidelijk hoe het bedrijf dat voor zich ziet.

De Apple Glass biedt in dit geval geen oplossing voor vette vlekken op brilglazen, maar maakt het gebruik wel toegankelijker. Al is het wel de vraag hoe het Amerikaanse bedrijf de trillingen dusdanig licht kunnen maken dat de gebruiker er weinig tot geen last van heeft.

Retro-concept

Het is inmiddels al bijna een jaar geleden, maar tot op de dag van vandaag kan ik er nog steeds van genieten. Ontwerper Antonio De Rosa, die we onlangs nog met dit concept voorbij zagen komen, ontwikkelde een Retro-concept voor de Apple Glass. Hij kwam met het idee om de iconische bril van Steve Jobs te combineren met de slimmigheid van zo’n dergelijk product. Het resultaat bewonder je via de onderstaande link.

