Waarom BMW voorlopig auto’s levert zonder Apple CarPlay

Wie binnenkort een nieuwe BMW aanschaft zal geen gebruik kunnen maken van Apple CarPlay of Android Auto. Dit terwijl de fabrikant dergelijke ondersteuning wel als onderdeel van zijn voertuigen verkoopt. Wat is er aan de hand?

Uiteraard is dit een gevolg van het wereldwijde chiptekort waar ook BMW mee te maken krijgt. Al is de reden achter de beslissing wel een beetje anders dan je in eerste instantie misschien zou verwachten.

BMW zonder Apple CarPlay

Gloednieuwe BMW-modellen zijn voorlopig niet in staat gebruik te maken van Apple CarPlay en Android Auto. De autofabrikant loopt door het wereldwijde chiptekort tegen een probleem aan. Niet geheel onverwachts, gezien deze markt hard geraakt wordt door het tekort. Het heeft er, in het geval van BMW, voor gezorgd dat de fabrikant moest wisselen van leverancier. Het voordeel hiervan is dat de fabrikant zijn auto’s nog steeds kan produceren en leveren. Het nadeel is dat consumenten, op een bepaald gebied, heel even wat in moeten leveren.

Heel even, want BMW laat weten dat de ondersteuning voor beide systemen later dit jaar verschijnt. Door middel van een update zullen Apple CarPlay en Android Auto uiteindelijk alsnog beschikbaar zijn. De verwachting is dat deze update vanaf juni 2022 verschijnt.

De reden achter de beslissing heeft te maken met de nieuwe chips die BMW gebruikt. Volgens Automotive News Europe zijn deze nog niet in staat om Apple CarPlay en Android Auto te ondersteunen.

Apple verwacht ook meer problemen

De problemen beperken zich echter niet tot de automarkt alleen. In het tweede kwartaal van het fiscale jaar brak Apple qua omzet record na record. Iets dat het bedrijf, zoals het zelf aangaf tijdens de bekendmaking van die cijfers, niet vast kan houden in het derde kwartaal. CEO Tim Cook verwacht dat de meeste productcategorieën getroffen gaan worden door leveringsproblemen vanuit Apple-partners. Hierdoor kan de omzet met vier tot acht miljard dollar lager uitvallen dan verwacht.

Meer weten over het tweede kwartaal en de verwachte problemen? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!