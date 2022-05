Apple Arcade gaat strijd aan met Nintendo en komt met …een geit?!

Een nieuwe maand betekent een nieuwe line up voor Apple Arcade. Apple heeft een nieuw persbericht de deur uitgedaan, waarin het duidelijk maakt wat de plannen zijn.

Mocht je een liefhebber zijn van Mario Kart, dan krijg je deze maand een mooi alternatief. Daarnaast biedt Apple Arcade je in mei de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een geit. En dat is leuker dan dat je misschien zou denken. Tijd voor een overzicht!

Apple Arcade in mei

Badland Party – 6 mei

We trappen het overzicht met games voor Apple Arcade af met de game Badland Party. Het is het nieuwe avontuur in de reeks, die eerder het originele Badland en Badland 2 voortbracht. Die games zijn echt de moeite waard. Dit nieuwe avontuur is andermaal een side-scrolling avontuur met mooie graphics en 3D-gameplay, waarbij de omgevingen invloed hebben in hoe je speelt. Het is tevens mogelijk om de game met vier spelers lokaal of online te spelen. Door goed samen te werken versla je diverse bazen of los je puzzels op.

Goat Simulator+ – 13 mei

Dan de geit in dit verhaal. Goat Simulator+ komt eind volgende week uit op Apple Arcade. In deze gratis versie van de populaire game ga je als speler los met een geit. Het is daarbij zaak om zoveel mogelijk chaos te creëren. Er zijn drie verschillende levels om in los te gaan en overal is van alles te ontdekken. Ideaal als je tot nu toe altijd hebt getwijfeld of de game iets voor jou is.

Warped Kart Racers op Apple Arcade – 20 mei

Sinds de release van Mario Kart zijn er vele partijen geweest die hebben geprobeerd om met hun eigen kart-game succes te boeken. Met wisselende resultaten. Op Apple Arcade heb je al het alleraardigste Sonic Racing. En in de maand mei mag je ontdekken of Warped Kart Racers een alternatief is. In de kart-game ga je ls met personages van verschillende 20th Television animatieshows. Denk daarbij aan Family Guy, American Dad, King of the Hill en Solar Opposites. Er zijn meer dan twintig personages om los te gaan op 16 verschillende banen. De game is in je eentje te ontdekken met een soort van verhaal, maar er zijn ook diverse multiplayermodi. Of dat ook leuk is, dat weten we op 20 mei.

Pro Darts 2022+ – 27 mei

De laatste game die we deze maand op Apple Arcade krijgen is Pro Darts 2022+. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden, heb je in deze game de mogelijkheid om een potje dart te spelen. Er zijn verschillende manieren waarop je de controls doet, waardoor de game makkelijk moet zijn voor beginners, maar uiteindelijk ook genoeg diepgang moet bieden.