Apple verliest prestigieuze titel aan Aramco

Techbedrijven krijgen flinke klappen op de beurs. Ook Apple ontkomt er niet aan, waardoor het flink wat waarde verliest.

Apple zwemt in het water maar op de beurs gaat het net zoals bijna alle andere techbedrijven niet goed. De aandelen van het bedrijf zijn de afgelopen dag met meer dan 5 procent gedaald. Dat staat niet op zich, want die trend is al wat langer aan de hand.

Apple verliest waarde

In april tikte Apple nog een koers aan van bijna 170 dollar per aandeel, maar inmiddels is deze gezakt tot 156,50. Sinds de start van het jaar heeft het bijna 20 procent van de waarde verloren. Dat lijkt misschien wat weinig, maar het betekent dat in totaliteit het bedrijf 2,37 triljoen dollar is kwijtgeraakt aan waarde. Die cijfers betekenen dat een ander bedrijf Apple heeft ingehaald als meest waardevolle bedrijf.

Die prestigieuze titel gaat nu naar het Saoedi-Arabische bedrijf Aramco. Je hebt de reclameborden van het bedrijf wellicht zien staan bij verschillende Formule 1-races. Dat is niet zo raar want het is het staatsoliebedrijf van het land. Dat bedrijf weet juist te profiteren van de huidige marktomstandigheden. De prijs van olie stijgt en dat betekent dus dat Aramco meer kan omzetten. Dat zien aandeelhouders ook en dus investeren ze massaal in het bedrijf. De waarde van het bedrijf is met 2,43 triljoen dollar toegenomen.

Aandeelhouders nemen minder risico

De cijfers hebben vooral te maken met de huidige economische omstandigheden. Investeerders verkopen techaandelen en zoeken hun heil in minder risicovolle fondsen. Dat is weer een reactie op de centrale banken die de rentes verhogen om zo de stijgende prijzen het hoofd te bieden.

Het is opvallend te noemen aangezien Apple juist haar beste kwartaal ooit achter de rug heeft met een omzet van 97,3 miljard dollar. De omzet zag het vooral komen vanwege de verkoop van iPhones, Macs, wearables. Ook de service tak zoals Apple Music en de App Store doen het prima. Het enige wat wel tegenviel was de verkoop van de iPad. Die omzet zakte met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verwachtingen zijn desondanks hoog.

MacRumours