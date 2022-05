Apple AirPods Pro nu met dikke korting te scoren

De Apple AirPods Pro zijn nu inmiddels al een paar jaar op de markt en gelden nog altijd als één van de beste draadloze earbuds die je kunt scoren. Het enige nadeel? De prijs. Sinds de lancering van de earbuds houdt Apple vast aan hun prijs van 279 euro.

Daarom is het goed om soms te kijken bij andere partijen. En daar valt dus op dat ze een stuk goedkoper zijn. Of ze daarmee binnen de prijscategorie van Moederdag vallen, dat valt nog te betwijfelen, maar met een korting van bijna 100 euro is het wellicht een mooie gadget om voorafgaand aan de zomervakantie te scoren.

AirPods Pro met korting

De beste prijs die we nu hebben kunnen vinden rondom de AirPods Pro is bij Amazon. In het verleden hebben ze wel eens vaker een scherpe prijs gehad, maar de laatste keer was alweer in februari 2021. En deze keer zijn ze met een prijs van 189,95 euro goedkoper dan ooit. Bestel je liever niet bij Amazon? Dat kan. Ook bij Bol.com is het product net iets goedkoper, maar dan betaal je er net iets minder dan 200 euro voor. Dat is overigens nog altijd minder dan dat je bij Apple zelf er voor neer legt. Kleine disclaimer bij dit linkje: wij maken gebruik van het partnernerprogramma van beide webshops. Elke keer wanneer iemand via deze link een Apple AirPods Pro koopt, krijgen wij een kleine commissie.

Over de earbuds

De AirPods Pro werden eind 2019 gelanceerd en kennen als groot verschil ten opzichte van de ‘normale’ AirPods dat ze gebruik maken van actieve ruisonderdrukking. Op die manier heb je nog minder last van omgevingsgeluid. Je hebt daarnaast ook een transparantie-modus, waarmee je de wereld om je heen wel hoort. Ze worden geleverd met zachte siliconen oor tips in drie formaten voor verschillende pasvormen.

Mocht je er mee willen sporten, dan is dat geen probleem. Ze zijn zweet- en waterbestendig. En ook moeten ze goed stevig zitten, waardoor ze niet snel uitvallen. Met de adaptieve eq stemt de muziek zich verder automatisch af op de vorm van je oor. De kans is groot dat je ze gebruikt met een iPhone en dan heb je ze snel ingesteld. Uiteraard maken de earbuds gebruik tot Siri. En met de draadloze oplaadcase heb je meer dan 24 uur batterijduur.