AirPods Max krijgt kleine refresh (maar het is niet wat je hoopt!)

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de populaire AirPods Max-koptelefoon later dit jaar een beperkte refresh. We hoeven niet te rekenen op een aangepast design of nieuwe functies. In plaats daarvan kun je de koptelefoon mogelijk in een aantal nieuwe kleuren kopen, tijdens de herfst van dit jaar.

Op moment van schrijven is de AirPods Max reeds verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Maar nu lijkt het erop dat daar later dit jaar dus verandering in komt. Dat blijkt uit informatie uit Power On. Dat is de nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die Apple op de voet volgt.

Nieuwe kleuren voor AirPods Max?

Betekent dit dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op een echte opvolger voor de Max? Mocht Gurman gelijk krijgen, dan is dat antwoord waarschijnlijk ja. Dat is jammer, aangezien de Max in december 2020 verscheen. Daardoor kunnen we ons voorstellen dat de accu in de populaire koptelefoon niet meer is wat die ooit was.

Waarschijnlijk gaat die minder lang mee dan je gewend bent, waardoor een vervanger dus op z’n plek is. Het is jammer dat het niet om een geheel nieuwe versie gaat, maar misschien kan een nieuwe kleur de pijn verzachten. De huidige versie is verkrijgbaar in de kleuren zilver, groen, grijs, blauw en roze.

Geruchten over AirPods Pro 2

Daarnaast schrijft Gurman in zijn nieuwsbrief dat Apple voornemens is de AirPods Pro 2 uit te brengen in de herfst. De eerste versie van deze oordoppen verscheen in 2019. Mocht het nieuws kloppen, dan hebben eigenaars van dat eerste model dus drie jaar moeten wachten op een opvolger. Dat is best lang.

Over de AirPods Pro 2 verschenen al enkele geruchten. Zo krijgen dat model kortere stengels en een nieuwe oplaaddoos. Daarnaast moet er ondersteuning zijn voor lossless audio. Verder hebben geruchtenmakers het vaak over enkele gezondheidsfuncties, maar het is vooralsnog onduidelijk of die opties eraan komen.

