Alle Apple-accessoires die volgens Kuo de overstap maken naar USB-C

Als we betrouwbare analist Ming-Chi Kuo mogen geloven stapt Apple vanaf volgend jaar over naar USB-C. Eerder sprak de bron alleen over de iPhone, maar nu blijkt dat het Amerikaanse bedrijf het daar niet bij laat.

Kuo sprak zijn verwachtingen afgelopen weekend uit op Twitter. Naast de iPhone en de iPad nemen ook verschillende accessoires mogelijk afscheid van de Lightning-aansluiting.

Apple-accessoires krijgen USB-C

Mocht Apple met de iPhone 15 daadwerkelijk de overstap maken naar USB-C, dan zullen veel accessoires volgen. Dat is in ieder geval de verwachting die Ming-Chi Kuo heeft. Onder andere de MagSafe Battery Pack, AirPods en verschillende Mac-accessoires zouden in dit geval voorzien worden. Wat betreft die laatste moet je dus denken aan het Magic Keyboard, Mouse en Trackpad.

Net als de iPhone leunen de Apple-accessoires op dit moment dus nog op de Lightning-aansluiting. Voor de iPhone-accessoires is dat op dit moment nog wel te verklaren, maar vooral bij de gadgets voor de Mac roept het vraagtekens op. Dit komt voornamelijk, omdat Apple op dit gebied al tijden leunt op USB-C. De overstap zou ervoor kunnen zorgen dat apparaten meer universeel zijn en je dus niet aan de slag moet gaan met verschillende opladers. Milieu-technisch is dat ook een goede ontwikkeling.



1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Wanneer de overstap precies gemaakt wordt zegt Kuo niet. Hij spreekt in zijn tweet alleen over “de nabije toekomst”.

De reden achter de overstap

Toch maakt Apple de overstap niet alleen vanuit een milieu-oogpunt. Het Amerikaanse bedrijf kan een dergelijke wijziging opgelegd krijgen van de Europese Unie. Onlangs stemde een commissie van het comité al over een nieuwe wetgeving op dit gebied. Er werd bijna unaniem gestemd voor de wijziging. De verwachting is dat de uitslag bij de stemming van het gehele comité niet heel veel anders zal zijn.

